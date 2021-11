Test de antígenos antes de la cena de Nochebuena: cómo reunirse con toda la familia sin riesgos

El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, no entiende que la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad haya aprobado esta semana el nuevo semáforo covid, pero no las restricciones que deberán aplicarse en función del riesgo que presente cada territorio.

“Se tenía que haber llegado a una posición conjunta para que las medidas de contención estén unificadas en todas las regiones. No es justo para la ciudadanía que cada gobierno autonómico establezca arbitrariamente una limitación diferente para cada nivel de alerta. Es injusto por la situación en la que nos encontramos, con una de las tasas de vacunación más altas del mundo. La población se ha comportado y ha actuado de manera correcta para intentar que los más vulnerables estén protegidos y no tengan que ingresar en un hospital”, ha señalado en COPE.

En este mismo sentido, el representante de los sanitarios ha reiterado que las limitaciones tienen que ser acordes al actual escenario sanitario.

“Es cierto que la presión asistencial ha bajado, pero todavía sigue habiendo contagios que requieren hospitalización, aunque ya no precisan estar en la UCI. La situación es muy diferente a la de la quinta ola porque hay más gente inmunizada y los contagios no son tan virulentos”, ha recordado.

En cualquier caso, Francisco Bautista ha subrayado que la sociedad debe ser consciente de que la pandemia aún no ha acabado.

“No vamos a poder celebrar la Navidad como antes de la pandemia, pero tampoco como el año pasado, ya que ahora podemos hacernos pruebas diagnósticas rápidas y económicas para tener tranquilidad. Aunque Sanidad no nos marque las pautas, en nuestros entornos familiares o de amigos deberíamos controlarnos para divertirnos con garantías. Un test de antígenos puede costar entre 15 o 20 euros, nos lo podemos hacer media hora antes de los almuerzos o las cenas y estaremos seguros de que no vamos a contagiar, no crearemos una infección masiva y no mandaremos a nadie al hospital", ha aseverado.

En esta línea, ha pedido sentido común a toda la población para que no se produzca un rebrote importante durante las fiestas. "Podemos hacer las cosas mejor, pero esto depende de la conciencia y la responsabilidad de cada uno y no tanto del Gobierno de Canarias”, ha concluido.