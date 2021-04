Terrazas pasadas por agua: los hosteleros de Tenerife tiran de ironía ante la prórroga de las restricciones

El Gobierno de Canarias ha decidido esperar hasta el próximo martes para decidir si Tenerife baja al nivel 2 de alerta sanitaria o si, por el contrario, continúa en el 3, ya que de momento el número de casos diarios de coronavirus sigue rozando el centenar.

El sector de la restauración esperaba que este jueves se produjese la bajada de nivel o, al menos, se permitiese abrir el interior de los locales al 33 % del aforo, algo que no se ha producido. Muchos empresarios están agonizando porque no pueden continuar adelante con su negocio y consideran que la hostelería no es la causante de los contagios.

Estas son las restricciones de cada nivel de alerta en Canarias Tenerife se mantiene en el nivel 3 por la evolución negativa de los indicadores sanitarios Tenerife 30 abr 2021 - 11:30

En los últimos meses, muchos bares y restaurantes han tenido que habilitar terrazas provisionales para poder seguir abiertos, gracias a la colaboración de los ayuntamientos. Sin embargo, el servicio en exteriores está sujeto a las condiciones meteorológicas, que no siempre son favorables.

La lluvia ha hecho acto de presencia en Tenerife este jueves y viernes, a través de la borrasca Lola, impidiendo a muchos bares, restaurantes o guachinches abrir. Es lo que le ha pasado a un empresario de La Orotava, en el norte de la isla, que ha tirado de ironía ante la fuerte tromba de agua que estaba cayendo para grabar un vídeo en el que resume con un "el nivel 2, el martes", el sentimiento de frustración de muchos hosteleros.

En las redes sociales, otras cuentas con numerosos seguidores han preferido también tomándoselo con humor para reflejar las duras condiciones en las que tienen que trabajar en la hostelería durante los días de lluvia.