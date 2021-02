"Tenerife no volverá a una cierta normalidad hasta después del verano"

Tras un año de duras restricciones, la población se impacienta por alcanzar de nuevo la normalidad. Sin embargo, Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, pide a la ciudadanía que siga luchando y hace un llamamiento a la paciencia, pues según él “esto no es cosa de un mes o de dos meses... Esto es cosa de bastantes meses”. Además, considera que “hasta finales de verano, probablemente, no podamos hablar de una cierta normalidad con algunas medidas”.

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha asegurado que el gran problema que tenemos es que no existe todavía un “índice de vacunación importante en las islas”. “Al no tenerlo, todo recae sobre las personas y las medidas que se toman. Entonces, hasta que no tengamos un porcentaje importante de gente inmunizada, las medidas hay que mantenerlas a rajatabla. Y es preferible pasarse por exceso en las medidas que quedarse corto porque, desgraciadamente, muchos ciudadanos no han colaborado para mantener el nivel que teníamos antes”, ha explicado en COPE.

También ha asumido que “hay una gran cantidad de población que sí está cumpliendo, por supuesto que sí, pero todavía siguen pequeños grupos haciendo cosas”.

“Un amigo me comentaba el otro día que, en un sitio cerca donde él vive, en un chalet cerca de allí, estaban celebrando una fiesta de Carnaval. Y, claro, eso es un foco potencial de contagios, se quiera o no. Se sabe que los contagios se están produciendo, fundamentalmente, en reuniones, en locales cerrados y ámbitos familiares, de amigos y de conocidos. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta de eso. Y con que se celebren una, dos o tres fiestas de esas y ahí se produzcan cuatro o cinco contagios, cuando estos salen a la calle y se meten en un ascensor con otra persona en un centro comercial o en su propio domicilio, ya están potencialmente infectando al resto”, ha relatado Guillermo de la Barreda.

Asimismo, respecto a los contagios, de la Barreda ha afirmado que “según los datos que hemos tenido, Tenerife, durante la última semana, ha estado con 40, 50, 60 y hasta 70 contagios diarios. O sea que llevamos casi dos semanas en las cuales los contagios no solo están estabilizados, sino que sufren pequeñas subidas. No hay que bajar la guardia”.

En cuanto a las medidas de prevención contra el virus, Guillermo de la Barreda ha observado que “el toque de queda sigue siendo importante en el control de la pandemia”. Por ello, plantea que esta norma se utilice en las fechas festivas, como Carnaval, Semana Santa o las Fiestas de Mayo. “Es posible que, en un futuro, los toques de queda sean más laxos, pero que tengan que ser en días señalados como días de fiestas, días en los que la gente se libera de sus preocupaciones y quiere divertirse. Habrá que tener toque de queda todavía durante un tiempo”, ha reiterado.

Además, ha propuesto que, “en las fiestas que sean muy señaladas y que puedan crear problemas, hay que bajar el toque de queda a las 22.00 horas. Porque si lo bajas a esa hora, habrá un gran potencial de gente que no va a caer en la tentación de nada. Hay que tener mucho cuidado porque son potencialmente focos de propagación”.

Ante el desasosiego de la población, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha opinado que “no se pueden tomar medidas por lo que diga la gente” y que “hay que concienciar primero de que las limitaciones que se están tomando son necesarias. Y que las personas que se han acostumbrado a una serie de normas como el uso de la mascarilla, que son transitorias y necesarias, cuánto más las cumplan, más cortas serán las medidas. Entonces, ¿hasta cuándo estarán las medidas? Eso nos lo van a decir los datos epidemiológicos”

Sin embargo, para que esto suceda, de la Barreda ha apuntado que Tenerife debe llegar, “como máximo, a 20 contagios diarios para empezar a respirar”.