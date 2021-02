Tenerife suma 74 nuevos casos y una muerte en las últimas 24 horas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica hoy 189 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 39.840 con 6.063 activos, de los cuales 86 están ingresados en UCI y 281 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de una mujer de 84 en Tenerife, asociada a un brote familiar. La fallecida tenía patologías previas.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 51,04 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 109,97 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 74 casos con un total de 16.692 casos acumulados y 2.249 casos activos epidemiológicamente. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 383 acumulados y 15 casos activos; El Hierro suma dos nuevo casos, por lo que sus acumulados son 283 y sus activos son 19 (16 migrantes y tres autóctonos). Estos datos se están depurando, motivo por el cual no figuran recogidos así en el registro estadístico, que se actualizará en los próximos días. Por último, La Gomera se mantiene en los 209 acumulados al no registrar nuevos contagios y sus activos son dos.