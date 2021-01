Tenerife sabrá el sábado si puede relajar las restricciones sanitarias

Tenerife tendrá que esperar hasta el sábado día 16 de enero para conocer si cambia a nivel 2 y se reducen las restricciones sanitarias.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha alabado el "cambio sustantivo" en la isla en los últimos días pero ha emplazado a una evaluación dentro de dos días en los que si se confirma la tendencia, a las 0:00 del próximo lunes, pasaría de nivel 3 al 2.

En este sentido, ha explicado que uno de los indicadores evaluados reflejan que Tenerife tiene unos niveles de ocupación alto en las UCI aunque se tienen en cuenta otros factores como la Incidencia Acumulada en 7 y 14 días, además de los índices de positividad o la velocidad de transmisión del virus.

LA GOMERA CAMBIA DE NIVEL

Donde sí se producen cambios es en la isla de La Gomera que cambia del nivel 2 al 1 y que se sitúa como La Palma y El Hierro, ambas con nivel 1.

Trujillo ha dicho que Canarias se encuentra mejor que otros territorios y que con estas decisiones buscan adelantarse a las tendencias de lo que está ocurriendo en el resto de España pero que en cualquier caso no dirigen sus decisiones en función de presiones de diferentes colectivos porque "no estamos al albur de las reinvidaciones, razonables o no, de cualquier sector afectado".

VACUNACIÓN

El consejero de Sanidad se ha mostrado satisfecho con las cifras de vacunación con 5.000 antes de ayer y más de 6.300 en el día de ayer y ha comentado que esperar seguir formando a personal sanitario tanto de la sanidad concertada como del Servicio de Urgencias Canario para ampliar el número de vacunados en el Archipiélago.