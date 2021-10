Tenerife registra hoy 25 contagios

La Consejería de Sanidad del Gobierno regional ha constatado hoy 57 nuevos casos de coronavirus. El total de casos acumulados en Canarias es de 95.219 con 1.365 activos, de los cuales 31 están ingresados en UCI y 138 permanecen hospitalizados.

En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de dos personas en Canarias: un varón de 76 años en Gran Canaria y una mujer de 72 años en Lanzarote. Ambos padecían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

Por islas, en la provincia occidental, Tenerife suma 25 casos con un total de 45.553 acumulados y 774 activos epidemiológicamente.

La Palma no notifica nuevos casos y cuenta con 1.107 acumulados y 13 activos. El Hierro tampoco registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 463 y sus activos son seis. Por su parte, La Gomera no registra casos, por lo que sus acumulados son 403 y no tiene ningún caso activo