Tenerife recupera poco a poco el suministro eléctrico

El portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado que el 50% de los abonados de la isla de Tenerife ya tiene energía eléctrica tras el cero energético sufrido este domingo.

Asimismo, ha señalado que la Consejería responsable del área de energía iniciará "de inmediato" un expediente para depurar las responsabilidades del apagón y ver cuáles son los motivos de la incidencia.

"A las 13.11 horas se produjo una avería en una subestación titularidad de REE en Granadilla. Es una subestación que comparten Red Eléctrica, que transporta energía, y Endesa, que produce energía", explicó durante una rueda de prensa en la que añadió que la anomalía se produjo en la una parte de REE.

Pérez comentó que esta avería desencadenó un cero eléctrico en toda la isla. Sobre las 14.00 horas se activó una sala de crisis en el 112 Canarias, constituyéndose a las 14.30 horas e incorporándose las consejerías de Seguridad y de Energía, así como responsables del Cabildo.

A esa hora se iniciaron también los trabajos de reposición del servicio, activándose preventivamente el plan de emergencias con las empresas REE, Endesa Generación y Endesa Distribución.

UN TOTAL DE 450.000 CLIENTES EN LA ISLA

En la actualidad, la restitución del servicio supone que la mitad de los 450.000 clientes de la isla de Tenerife ya cuentan con suministro eléctrico.

El portavoz destacó que el proceso de reposición debe hacerse con una cautela "especial" porque de no ser así puede ocasionar un nuevo cero. "Si no se acomoda a unas exigencias técnicas, puede ocasionar más problemas de los que resuelve", incidió.

Mientras se produce esto, todos los servicios públicos --puertos, aeropuertos y hospitales-- han dispuesto de sus propios sistemas de generación de energía y no se ha producido ningún incidente "digno de mención".

UNOS 60 RESCATES EN ASCENSORES

No obstante, el responsable regional apuntó a que entre las 13.00 y 16.00 hubo casi 60 rescates en ascensores, "pero no ha habido ninguna incidencia". "No hubo nada", reiteró.

En cuanto al tiempo total de reposición, indicó que si se atiende a los precedentes, se estima que está entre seis horas y doce horas. "En el peor de los casos recientes --continuó-- la luz se ha repuesto en doce horas".