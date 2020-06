Tenerife quiere un 'Oceáno Limpio'

El movimiento medioambiental ‘Oceáno Limpio Tenerife’ está desarrollando desde el pasado viernes una limpieza colectiva del litoral de las islas para frenar lo que denominan ‘nueva normalidad plastificada’ de nuestro mar.

Esta iniciativa, promovida desde las redes sociales, se prolongará hasta mañana, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Oceános.

La plataforma ha pedido a la población del archipiélago que pase de las palabras a los hechos, con acciones individuales o grupales cuando acudan a disfrutar de una jornada de playa durante el proceso de desescalada.

En este sentido, desde 'Oceáno Limpio' han señalado que “todo cuenta, todo limpia y todo lo que se aparte de la costa puede salvar vidas, ya que una red que flota en el agua puede causar la muerte de una tortuga o una botella rota puede acabar en el estómago de cualquier cetáceo”.

Playa de Benijo, Santa Cruz de Tenerife

Playa Martiánez, Puerto de la Cruz

Los representantes de la asociación también han hecho hincapié en la importancia de eliminar correctamente los guantes y las mascarillas que usamos para la protección contra el coronavirus. “Si no hacemos nada, estos elementos formarán montañas de residuos que pasarán a ser parte de nuestro mundo de basura. Se trata de ver y recoger, no hacer cómo que esto no va con nosotros, porque este problema nos afecta a todos ”.

Numerosos ciudadanos se han sumado a esta iniciativa, recogiendo cientos de desechos en distintos puntos del litoral de Tenerife y difundiendo imágenes de los objetos que se han ido encontrando.

Playa de Abades, Arico

8 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DE LOS OCEÁNOS

Los organismos internacionales de protección medioambiental recuerdan que los océanos son sistemas que influyen en el clima, las precipitaciones o el oxígeno que respiramos, y hacen de la Tierra un lugar más habitable.

Los océanos reciben aproximadamente entre 8 y 13 millones de toneladas de residuos plásticos al año que dañan a la biodiversidad y ecosistemas marinos. Miles de animales mueren atrapados en anillas de plástico de envases o con pajitas que no se reciclan de manera adecuada.