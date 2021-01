Tenerife podría reducir las restricciones esta semana por la bajada de contagios

Tenerife podría reducir la alerta sanitaria al nivel 2 esta semana y reducir las restricciones si los contagios de coronavirus mantienen su tendencia a la baja. Así lo ha manifestado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mostrándose confiado en que "ojalá así sea".

En una entrevista concedida este lunes a Mayer Trujillo en COPE Canarias, Torres, ha recordado que el Consejo de Gobierno analizará este jueves la situación epidemiológica en cada isla "y puede ser que Tenerife entre el jueves en nivel 2". La isla mantiene unas duras restricciones desde mediados de diciembre que han afectado duramente a sectores como la restauración o el deporte.

Si los contagios en Tenerife siguen bajando —se han situado en los últimos días notablemente por debajo de los 100 casos diarios—, bajar del nivel 3 al 2 supondría la reapertura del interior de los locales de restauración y otros negocios como los gimnasios. La entrada del toque de queda se retrasaría a las 11 de la noche, se podría viajar y salir de la isla sin ningún impedimento y estarían permitidas las reuniones de convivientes en espacios públicos y privados, aunque con un máximo de cuatro personas.

��️ @avtorresp recuerda en @CopeCanarias que las medidas contra la #COVID19 son objetivas y tasadas, "decididas en el Consejo Interterritorial según el nivel en que se encuentre un lugar, no un capricho de una comunidad". El presidente espera que vayamos "cada vez a mejor". pic.twitter.com/dJU4IyIUje — Presidencia GobCan (@PresiCan) January 11, 2021

Respecto a las quejas de los empresarios por las medidas adoptadas en Tenerife, el presidente autonómico ha subrayado que "no se toman de manera arbitraria", sino que fueron consensuadas en el Consejo Interterritorial de Salud para todo el país. "Cerrar un gimnasio o el interior de un restaurante está tasado, no es un capricho", ha destacado, recalcalndo que "no es una decisión política, sino científica".

Además, ha recordado que la situación epidemiológica es la causante de la aplicación de las restricciones y, "si Tenerife no hubiese tenido los malos datos en noviembre, no hubiésemos cerrado los restaurantes, pero las medidas son objetivas y obligatorias".

En todo caso, Torres se ha comprometido a presentar "un conjunto de medidas para los sectores afectados" antes de que finalice enero, pero ha advertido de que el resto de Administraciones públicas, como el Cabildo o los ayuntamientos, también pueden adoptar medidas "complementarias dentro de su competencia y no esperar por nosotros".