Tenerife podría bajar al 'nivel 1' de alerta esta semana

Tenerife podría pasar al 'nivel 1' de alerta por coronavirus esta semana por la evolución favorable de la pandemia. La incidencia acumulada a 7 días ha caído en la isla hasta los 27, 6 contagios.

Además, la Consejería de Sanidad ha notificado 34 positivos más en las últimas 24 horas y la cifra de activos ha bajado hasta los 2.521 casos.

En este sentido, el presidente del Gobierno regiona, Ángel Víctor Torres, ya confirmó el pasado viernes que las restricciones sanitarias del archipiélago se revisarán el próximo jueves, dado el descenso de contagios que se registra en algunos territorios, como Tenerife, que presenta uno de "los mejores parámetros de la Unión Europea".

El secretario del Sindicato Médico, Levy Cabrera, está satisfecho por el control que se ha alcanzado en la isla, ya que demuestra que las medidas de protección son eficaces y permiten avanzar en la lucha contra la enfermedad.

"Se evidencia que fue bueno elevar el nivel de alerta antes de Navidad porque hemos doblegado la curva y se ha reducido de manera importante el impacto del coronavirus. Esto deben tenerlo en cuenta los que son reticentes y no se lo terminan de creer. Ahora, hay que seguir cumpliendo, ser cautos y evitar las aglomeraciones para que la tendencia que estamos consolidando se mantenga en el tiempo", ha asegurado en COPE.

En esta misma línea, ha recordado que no se debe bajar la guardia porque la lucha no ha concluido. "Que en este momento estemos bien no significa que dentro de un mes podamos estar peor, puesto que esto es un partido largo. Todo dependerá del comportamiento y de la responsabilidad de la ciudadanía. En cualquier caso, soy optimista y creo que después del verano vamos a poder respirar un poco más", ha concluido.