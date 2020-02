Tenerife: Plató de cine con rodajes de Netflix, HBO y Amazon en 2019

Tenerife acogió el año pasado un total de 151 rodajes audiovisuales, con un récord de 750 días de trabajo, que generaron en la isla unos ingresos de casi 20 millones de euros, según los datos expuestos este lunes por la Tenerife Film Comission.

Sigue a la cabeza la fotografía, con 61 trabajos, seguida de programas de televisión 827) y publicidad (26), mientras que las series han entrado con fuerza con 'La Templanza' (Amazon Prime), Sky Rojo (Netflix y ambientada en Tenerife), 'The One' (Netflix) y 'The Head' (Mediapro, Hulo y HBO Asia), entre otras, más seis películas.

Los detalles del año pasado han sido presentados por el consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo, José Gregorio Martín; el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, y el director de Tenerife Film Commission, Ricardo Martínez, quienes han insistido en el impacto económico y la promoción turística que genera la industria audiovisual.

En total se generaron unos 2.400 contratos y la mayor parte de los rodajes proceden de España (35), Alemania (34) y Gran Bretaña (29).

La isla cuenta también con nueve empresas de animación, la última la francesa In Efecto, de las que seis se encuentran asociadas a Tenerife Film Comission, un subsector que genera más de 300 empleos directos.

Además, hubo seis talleres formativos que beneficiaron a más de 100 alumnos y diversos eventos de promoción de la industria como los premios 'Quirino' de animación y los festivales de Garachico, Cortos de La Orotava, Fimucité o Miradas Doc.

DESTINO 'FILM FRIENDLY'

Martín ha destacado que el objetivo del Cabildo es lograr que la isla sea un destino 'film friendly' y en ese sentido, se trata de "apoyar" a las productoras y "remover obstáculos", por lo que apoya que el Parque Nacional del Teide pueda albergar rodajes pues es un destino "espléndido", siempre con la compatibilidad con el parque nacional.

En ese sentido, David Pérez ha comentado que el Cabildo trabaja en "homogeneizar" los distintos criterios y permisos para favorecer los rodajes a modo de una "ventanilla única" donde centralizar los trámites y "minimizar" la burocracia.

Asimismo, ha comentado que no van a "escatimar" en la promoción de los valores naturales de la isla como localización para rodajes, incidiendo en el valor de las "producciones sostenibles", ya que la riqueza paisajística de la isla es "lo más importante" desde el punto de vista turístico.

De cara al próximo año, el consejero de Turismo ha destacado que la isla "sigue trabajando" para acoger grandes producciones, que no se pueden desvelar por cuestiones de marketing, salvo que las series van a seguir consolidándose porque "no son algo pasajero y hay conversaciones", ha corroborado Ricardo Martínez.

Sobre la posible competencia con otras islas para albergar rodajes, Martín ha comentado que "no hay problemas" con el Gobierno de Canarias aunque cada isla tenga su línea de trabajo, y en ese sentido, ha reivindicado a Tenerife como un "destino de primera".

Martínez, incluso, ha valorado que la promoción exterior esté coordinada por la 'Canary Islands Film' porque antes iba cada isla "por su lado" y se repetían los mensajes o incluso había algunos "contradictorios".

LA ISLA SE ADAPTA A DIVERSAS LOCALIZACIONES

El consejero no ha ocultado que le gustaría que hubiera más rodajes donde se identificara la historia con la isla porque atrae visitantes, a modo de la serie 'Hierro', y pone como ejemplo la última película de Dani de la Orden 'Hasta que la boda nos separe', que tiene referencias hacia Tenerife.

"Es un lujo", ha comentado, si bien ha resaltado que en los créditos de las películas se observa que el rodaje se ha producido en Tenerife y que también es positivo que cualquier paraje de la isla sirva para representar otro lugar del planeta, como ocurrió con Santa Cruz de Tenerife en 'Bourne', que simuló ser el centro de Atenas.

Martínez ha indicado que 'Hierro' es un "ejemplo de libro" de serie que se identifica con el territorio porque fue una "conjunción de astros" con el título, actores canarios, un buen guión y una producción "muy cuidada".