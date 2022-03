Tenerife necesita 3.000 campos de fútbol de planta forrajera para mantener la ganadería

El secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), Theo Hernando, ha analizado en COPE el resurgimiento que está experimentado el cultivo del girasol en el campo de Andalucía a raíz del desabastecimiento que se ha producido por la guerra de Ucrania. Una opción que descarta para el archipiélago por la orografía de nuestro territorio.

"En las islas no es una alternativa viable porque es complicado por las condiciones del terreno, que es abrupto, en pendiente, por lo que no se puede mecanizar. Además, para esto se requiere de una gran superficie, pero cuanto más llana, mejor, ya que recoger las cosechas a mano sería un disparate. También hay que tener presente que las semillas deben recolectarse con una maquinaria especializada, que en Canarias no tenemos, y un proceso de prensado, con el que no contamos", ha señalado.

En esta línea, Theo Hernando ha subrayado que este cultivo no sería adecuado en Canarias ni siquiera para la exportación, pues los gastos de transporte encarecerían sobremanera la actividad. Por todo esto, el portavoz de ASAGA entiende que sería preferible apostar por las plantas forrajeras.

"En Tenerife necesitamos 3.000 hectáreas más para cubrir la demanda de pienso y forraje del sector ganadero, hablamos de 3.000 o 4.000 campos de fútbol. Está claro que si aumentamos la producción, podríamos ser más independientes que ahora y evitaríamos los problemas que tenemos en este momento por el conflicto armado", ha concluido.