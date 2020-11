Tenerife no mejora en los datos del COVID-19

“La situación respecto al COVID-19 no mejora en la isla de Tenerife aunque tampoco empeora exponencialmante. El semáforo ayuda a mantener a raya las cifras”. Esta es la afirmación de la directora médica de la Gerencia de Atención de Primaria de Tenerife, Clara Gironés, sobre Tenerife y su semáforo rojo, único isla en esta situación en toda Canarias.

Gironés ha subrayado que en el caso de los positivos dectetados a diario estamos en un “ascenso lento pero este virus es tan rápido que de un día al siguiente se pueden duplicar las cifras” y entonces “entramos en un crecimiento exponencial y es lo que hay que evitar”.

También se ha pronunciado sobre los puntos de cribado habilitados desde el pasado 14 de noviembre con el objetivo de identificar los casos positivos asintomáticos y frenar la transmisión en las zonas básicas de salud (Tejina-Tegueste, Taco, La Cuesta, Añaza, Barranco Grande y Salamanca, en el área metropolitana de Tenerife ), donde se registra la mayor incidencia acumulada del COVID-19 en la isla. El cribado ha finalizado con el análisis 5.674 muestras de las 10.000 inicialmente previstas, con el resultado de 17 positivos.

Asimismo, ha detallado que en este cribado gratuito la media de edad de las personas que acudieron a realizarse la prueba ha sido de 44 años y ha lamentado que sea un estudio sesgado porque al final los jóvenes no acudieron a realizarse la prueba y son ellos los que tienen conductas de riesgo que propician en mayor medida el contagio.

Además, Gironés ha explicado que los resultados han sorprendido porque se definieron tres puntos de tomas de muestras en el Recinto Ferial, en la Dársena Pesquera y en el Centro de Mayores de Tegueste, y fue este último lugar el que más ha funcionado.

“Les dabamos 300 pruebas diarias tenían las citas casi completas en todos los cupos, mientras en el resto de puntos la participación fue bastante menor”.

Por último, le ha llamado la atención que cuando contactaban con mucha gente candidata a poder realizarse las pruebas, la respuesta era que preferían"no saber si eran positivos o no" y no se acudían al cribado.

“El trabajo ha sido que la gente entienda que no hay nada peor que un diagnóstico no hecho porque cuando se diagnostican las cosas se pueden tomar medidas” y evitar el contagio de la gente cercana aunque ha puntualizado que es consciente de que el mensaje no cala igual en un momento de "fatiga pandémica" como el actual.