Tenerife llevará a San Sebastián Gastronomika los productos más emblemáticos de su sector primario

Tenerife acude a la 23ª edición de San Sebastián Gastronomika, que tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre en el palacio Kursaal de la capital donostiarra, con un amplio programa basado en su paisaje y las emociones que genera. La isla contará con el mayor estand con el que ha ido en su historia a un evento gastronómico, que incluirá un escenario para las ponencias, además de un espacio restaurante y un Túnel del Vino, donde estarán presentes las seis denominaciones de origen que operan en la isla.

Una ponencia magistral, a cargo de Erlantz Gorostiza, chef del MB Abama, con dos estrellas Michelin, sobre el cochino negro, será uno de los momentos más importantes. Además, una gran cata profesional, conducida por el prestigioso sumiller Custodio Zamarra y el reputado enólogo José Hidalgo y el I Concurso Nacional de postres con frutas tropicales de Tenerife, en el que destacan concursantes de hasta tres estrellas Michelin, formarán parte del programa de la isla en este evento que en 2019 contó con más de 13.000 visitantes, la gran mayoría profesionales gastronómicos y periodistas del sector.

El presidente insular, Pedro Martín, aseguró que se trata de una oportunidad para que el sector servicios y el sector primario de Tenerife muestren, en equipo y de una manera como nunca antes se había hecho, la gran diversidad con la que cuenta el destino, siguiendo con la estrategia del destino por un lado, pero también lo vemos fuera es una ocasión para darnos cuenta de lo mucho que tiene Tenerife.

Martín expuso que “cada vez la gastronomía pesa más en la decisión del turista para elegir su destino. Y Tenerife cuenta con un nivel que crece cada año también”, expresó el presidente, que añadió que “el objetivo es que Tenerife y gastronomía vayan ligados, que se ligue al imaginario del potencial visitante”.

Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, afirmó que “se trata de un impulso rotundo por visibilizar los esfuerzos que se están haciendo en el ámbito gastronómico”, y lo haremos con un cuidado menú elaborado por el equipo que encabeza Juan Carlos Clemente, en un stand que tiene como objetivo envolver a quienes lo visiten.

En este sentido, destacó que el stand tendrá una zona de restaurante, con el fin de que quienes nos visiten puedan degustar lo que les ofreceremos. También, “contaremos con un túnel del vino, tras el éxito que tuvo en Madrid Fusión. Y, de nuevo, con la presencia de las seis denominaciones de origen que operan en la isla presentes, una vez más, de manera conjunta”.

Por su parte, el consejero del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, apuntó que “la ganadería tradicional y razas autóctonas, como el cochino negro, aunque puedan presentar una menor productividad, es única y tiene valores únicos”.

Añadió que “además, contamos con algunos valores intangibles para nuestros visitantes, como las emociones que queremos transmitir a través del hilo conductor que Juan Carlos Clemente ha elaborado para cada día; con nuestros productos locales ‘kilómetro cero’”, expresó.

“Nuestros pescados, carnes, quesos, vinos, mieles… son productos que los tinerfeños y tinerfeñas vinculamos a nuestros recuerdos. Son sabores y olores que nos generan emociones, como las que evoca momentos como la vendimia “un juego para muchos tinerfeños y tinerfeñas que la han llevado a cabo y que hoy disponen de vinos de excelente calidad, como los que habrá en nuestro túnel del vino en San Sebastián Gastronomika”.

Por su parte, el chef coordinador del equipo, afirmó que “cuando me llamaron me pareció muy interesante el hecho de querer basar la propuesta en la propia isla, en lo propio. Por eso no ha habido que alterar nada. La autenticidad de nuestro territorio nos permite tener la diversidad suficiente como para sorprender con diferentes propuestas los tres días de congreso”, expuso.

El presidente de San Sebastián Gastronomika, Benjamín Lana, agradeció la confianza del destino en el evento con el fin de reforzar la imagen y el posicionamiento del destino gracias a su propuesta gastronómica de este año.

A lo que añadió que “la apuesta de Tenerife honra con su presencia al congreso” y calificó su programa como “un espectáculo que habrá que presenciar”. Añadió que “la labor que se está haciendo es muy importante para todos los miembros de la cadena de valor turística, desde los agricultores hasta los hosteleros, cocineros u hosteleros, por citar a algunos de ellos”.