EL C.D. Tenerife debuta en la Copa del Rey frente al Cádiz

El Heliodoro Rodríguez López acogerá esta noche el debut en la Copa del Rey del C.D. Tenerife, que a partir de las 21.00 horas recibe al Cádiz C.F. Los blanquiazules no conocen aún la victoria en liga, con lo que ganar se plantea como un objetivo ineludible, según afirmó el técnico Joseba Etxeberría.

En una competición siempre dada a los cambios, el entrenador vasco cuenta con la baja de Aitor Sanz, Tyronne y Joao, y es duda el concurso de Samuel Camille y del guardameta Dani Hernández. Lo previsible es que jueguen los menos habituales en este inicio de competición, aunque el técnico subrayó que sería un equipo “reconocible y competitivo”.

Enfrente estará el Cádiz de Álvaro Cervera, un club marcado esta semana por la circunstancia extradeportiva de la destitución de su director deportivo Juan Carlos Cordero. El ex técnico del C.D. Tenerife, ha manifestado que “La Copa no nos da nada y no la vamos a ganar; el año pasado hicimos una gran Copa pero para equipos como nosotros no sirve para nada”. Los andaluces acumulan 5 puntos en liga, dos más que los blanquiazules, con una victoria, dos empates, y una derrota