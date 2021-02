"Tenerife debe quedarse en el nivel 2 por prudencia"

"Tenerife debe quedarse en el nivel 2 de alerta sanitaria por prudencia". Así lo cree Antonio Sierra, integrante del comité científico que asesora al Gobierno de Canarias en la crisis del coronavirus. El motivo no es otro que los cambios bruscos de tendencia de la situación epidemiológica, como se ha venido demostrando en los últimos meses.

Sierra, que es catedrático en Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología de la Universidad de La Laguna, advierte de que "hay que seguir esperando, porque este virus es capaz de dar la vuelta, como ha pasado en Lanzarote" y que, además, "se encuentra en sus mejores momentos en invierno, con una población que no está inmunizada, mucho menos en Canarias, donde el 95 % somos sensiables al coronavirus".

En su opinión, hay que seguir intentando vacunar al mayor número de personas posible y, aunque sostiene que no se logrará llegar a junio con el 70 % de la población inmunizada, sí confía en que la administración de las dosis a los mayores de 80 años, si se cubre en un plazo rápido, disminuirá la gravedad y la ocupación de las UCI, pese a que no disminuirá la transmisión".

Para Antonio Sierra, las restricciones del nivel 3 impuestas en Tenerife en diciembre "han funcionado asombrosamente bien y somos la única provincia que desde el 1 de enero ha ido a la baja, sin que hayamos tenido el impacto de Navidad reflejado en los indicadores. No había una razón epidemiológica para que estuviéramos peor que Gran Canaria y ahora tampoco la hay para el caso contrario". "Es algo excepcional, pero no hay que ser triunfalistas y conservar todas las precauciones, además de que se sigan haciendo los rastreos adecuados", sostiene.

Las fiestas clandestinas de Carnaval acabarán en rebrotes

El catedrático de la Universidad de La Laguna no ha ocultado su preocupación por el impacto que puedan tener las fiestas ilegales con motivo de Carnaval: "Me temo que habrá infractores que, si no son responsables y se reúnen clandestinamente, evidentemente podríamos tener un rebrote. Es excepcional que las fiestas navideñas no hayan impactado en Tenerife, pero el Carnaval sí aumentaría" la incidencia del virus.

En este sentido, ruega a los más jóvenes que sean responsables: "Aunque les afecte menos, su conducta hará que sus padres y abuelos morirán. Esas celebraciones significan contagios que luego se convierten en brotes domiciliarios".