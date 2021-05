Tenerife comienza a recuperar tímidamente turistas peninsulares

tras el fin del estado de alarma. Son todavía muy pocas, pero insuflan un halo de esperanza en el sector de cara a los próximos meses, especialmente, en verano.

El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, recuerda que "cualquier reserva supone un incremento importante si partimos de cero, pero sigue siendo bastante poca en comparación con la oferta alojativa". "Estamos a la espera de que los turistas nacionales, que son los que deberíamos tener más a mano, decidan venir a Canarias, porque es un lugar con espacios más abiertos y donde poder escaparse un fin de semana", señala.

En cualquier caso, Ucelay advierte de que "será un verano de reservas de ultimísima hora, aunque esperamos que se vaya recuperando semana a semana la actividad, porque la necesitamos".

"Ojalá se acelere más el proceso de vacunación y se puede recuperar el tiempo perdido. Esto, junto al pasaporte verde, permitirá acceder a un mercado que podrá viajar de forma segura por sus circunstancias personales y sin necesidad de realizar una prueba PCR, que supone una dificultad importante", dice el presidente del CEST.

Satisfacción por el cierre a medianoche

Los empresarios han acogido con alegría el retraso en el horario del cierre de los locales de restauración a medianoche, coincidiendo además con la finalización del toque de queda. "Ha llegado bastante tarde, pero felicitamos al Gobierno de Canarias por la medida", señala Ucelay.

La norma entrará en vigor este viernes y permitirá al sector "trabajar con holgura en el turno de noche para que el cliente no tenga el estrés de irse o se denanime y no venga". En todo caso, Ucelay recuerda que "seguimos en pandemia y nada ha cambiado", por lo que ha pedido mantener la precaución para que países como Reino Unido saquen a las islas de la lista de zonas no recomendadas para viajar.