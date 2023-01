Tenerife brilla en FITUR con las mejores previsiones turísticas para 2023

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha hecho un balance positivo de las primeras reuniones que la delegación de la isla ha mantenido en FITUR con los operadores turísticos.

En este sentido, ha destacado la confianza de aerolíneas y turoperadores con el liderazgo del destino, algo que se está visibilizando en el incremento de la demanda para este 2023.

Pedro Martín ha explicado en La Mañana de COPE Canarias que en los encuentros con compañías aéreas nacionales e internacionales como Iberia Express, Air Europa, Ávoris, United Airlines, TAP Portugal o Jet2 se han recogido "buenas sensaciones para lo que resta de temporada de invierno y para el próximo verano, por eso, la tranquilidad para los meses de julio y agosto es la tónica dominante en referencia al sector nacional".

Estos días Madrid recibe la propuesta de un destino seguro que quiere afianzar sus principales mercados emisores y consolidar las cifras de otros emergentes con importantes posibilidades de crecimiento, como Estados Unidos o Francia. pic.twitter.com/lO1ozWVokA — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) January 19, 2023

En relación con el mercado internacional, Pedro Martín ha subrayado que turoperadores como Jet2, Air France o Lufthansa confían en Tenerife, manteniendo sus rutas o recuperando algunas que habían dejado de operar.

"El alemán, que es nuestro tercer cliente, ha aumentado. Ha aumentado de manera notable el francés. Aunque todavía es relativamente testimonial, ha aumentado más de un 50 por ciento el turismo norteamericano. Otros mercados pequeños, pero que nos han sorprendido, como el polaco también ha aumentado muchisímo. Tenemos que ser prudentes, pero no me resisto a no dejarme llevar. Los datos son buenos, venimos de dónde venimos, nunca habíamos tenido una crisis en el sector. Nadie hubiera imaginado los hoteles cerrados y recuperarse así me parece magnífico", ha concluido.

