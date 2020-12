Tenerife, al borde del confinamiento total

Los próximas quince días son de los que más movimientos internos se producen en las islas de todo el año. Es por ello que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comparecido en rueda de prensa tras la celebración de una Junta Extraordinaria de Seguridad, para explicar alguna de las medidas que se tomaran en Tenerife. Así ha reconocido que los datos que presenta la isla son muy preocupantes, y ha dado una cifra demoledora “en la última semana han fallecido 20 personas, 17 de ellas en Tenerife”, por lo que considera esto como inaceptable.

Torres ha vuelto a remarcar que Tenerife está casi en nivel cuatro, lo que supone que “está al borde del confinamiento”, decisión que no le correspondería al Gobierno de Canarias, sino al Ejecutivo de Pedro Sánchez, algo que de momento no está contemplado. No obstante ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos, remarcando el hecho de que se deben cumplir las medidas, manteniendo las distancias en las comidas.

CRIBADOS PARA SALIR DE TENERIFE

En los próximos 3 días llegarán a Tenerife miles de estudiantes, así como otros canarios que trabajan en la Península. Es por ello que Torres ha recordado la necesidad de que vengan con las pruebas de PCR o de antígenos para garantizar la máxima seguridad, cuyo coste asumirá la Consejería de Sanidad en el caso de que se trate de residentes. Torres también ha asegurado que se realizarán a la salida.

Por otro lado, ha anunciado que la vacunación contra la Covid-19 empezará el próximo domingo 27 de diciembre a través de la red de Atención Primaria y centros públicos. Además, ha comentado que la llegada de la vacuna "es la mejor noticia de un año aciago", y además llega "a las puertas de la Navidad". No obstante, ha precisado que la vacuna "no va solventar los contagios" pero permitirá caminar hacia que "mucha menos gente fallezca" y haya "mayor inmunidad" entre la sociedad

"Estamos saliendo del túnel", ha comentado, pero aún hay que hacer "sacrificios" y se debe hacer "lo posible" para que estas navidades haya el "menor sufrimiento" con el fin de que las de 2021 sean "las mejores de nuestra vida".