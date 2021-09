Tenerife y La Palma bajan de nivel de alerta por la mejora de los indicadores sanitarios

El Consejo de Gobierno ha dado hoy visto bueno a la revisión de niveles de alerta sanitaria tras el informe del consejero de Sanidad, Blas Trujillo. El resultado del mismo es que, en la provincia occidental, la isla de Tenerife baja a nivel 3 y y La Palma a nivel 1 debido a la mejora de sus indicadores epidemiológicos.

De esta forma, el conocido semáforo de niveles queda de la siguiente manera: Tenerife, nivel 3; La Palma, La Gomera y El Hierro, nivel 1.

Este cambio tendrá lugar a las 00.00 horas de este viernes 3 de septiembre tras la publicación del conocido semáforo en la web de la Consejería de Sanidad.

El informe de Salud Pública que analizó esta semana el Consejo de Gobierno refleja la bajada sostenida de incidencia acumulada en las últimas semanas. En concreto, en el conjunto de la Comunidad Autónoma durante los días 25 a 31 de agosto, se han notificado 1.203 casos, lo que representa una disminución en el promedio diario del número de casos notificados, entorno al 33% con relación a la semana anterior (18 a 24 de agosto, en la que se declararon 1.791 casos).

Aún así, desde la Dirección General de Salud Pública se insiste en que esta quinta ola producida por la variante Delta no ha finalizado y que el virus no ha desaparecido por lo que se insiste en la importancia de la vacunación y en el mantenimiento de ciertas medidas como las distancias físicas, los controles de aforos o el uso de las mascarillas en espacios cerrados y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

El número de defunciones diarias ha comenzado a descender en los últimos días tras un notable incremento desde la última semana de julio. En esta semana se han producido 17 exitus, 9 menos que la semana anterior.

El número de camas convencionales ocupadas por pacientes COVID-19 se encuentra en descenso si consideramos el conjunto de la Comunidad Autónoma donde se ha pasado de un promedio diario de 239 camas ocupadas, a 217.

El número de camas UCI ocupadas prosigue en el tenue cambio de signo en su evolución iniciado la semana anterior. En el conjunto de la Comunidad se ha pasado de un promedio de 97 camas UCI ocupadas a 86 la última semana. En Tenerife el descenso es de 5 camas en promedio.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas en los últimos 15 días es de 59,5 años, disminuyendo casi 3 años respecto a la evaluación anterior.

La mediana de edad de las personas ingresadas en UCI en los últimos 15 días es de 58 años. El 8,7% de los ingresados en UCI en los últimos 15 días tienen entre 12 y 39 años este porcentaje ha disminuido sensiblemente, casi 11 puntos.