Tenerife se acerca a la cuarta ola en Semana Santa con las UCI en nivel rojo

La evolución negativa de los indicadores sanitarios de la pandemia en Tenerife continúa preocupando a las autoridades.

La incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes en la isla se sitúa en los 150,98 contagios, mientras que a 7 días ha subido hasta los 72,80 casos

Además, en las últimas 24 horas se han notificado 110 positivos más y una nueva muerte. También cabe destacar que Tenerife sigue liderando la cifra de fallecidos, con 366 muertos desde el inicio de la pandemia.

Otro dato a tener en cuenta es la ocupación de las camas de cuidados críticos por coronavirus. Ahora mismo, las UCI de los hospitales tinerfeños se encuentran en nivel rojo, con una ocupación del 17,75 por ciento.

Con estos números sobre la mesa, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, cree que el Gobierno regional debe reforzar las medidas de control en Semana Santa para evitar rebrotes.

"Si analizamos la curva, vemos que está oscilando, pero no llega nunca a estabilizarse. Todo esto es consecuencia de las celebraciones privadas que se realizaron en Carnaval. Aunque esto es grave, pienso que lo peor son los fallecimientos. No puede ser que nos hayamos acostumbrado a una media de dos o tres muertes a diario en la isla", ha aseverado en COPE.

En este mismo sentido, ha subrayado que el periodo vacacional de los próximos días será clave para la recuperación o el retroceso. "Estamos viendo que nos falta poco para entrar en la cuarta ola. El virus se está disparando en todos los países de nuestro entorno, por eso, es fundamental que se cumplan de manera estricta las normas. En caso contrario, tendríamos una subida importante a principios de abril que lastraría la reactivación turística", ha asegurado.

En esta línea, Guillermo de la Barreda no es partidario de adelantar el toque de queda ni de limitar más la actividad económica para contener la pandemia, como se ha especulado en las últimas horas.

"No hay gran diferencia en poner el toque de queda a las 8 o a las 10 de la noche. Tampoco considero que sea aconsejable subir al nivel 4 de alerta por el daño que puede causar la paralización de la actividad no esencial a las 6 de la tarde. Lo principal es respetar las prohibiciones del nivel 3, ya que casi el 90 por ciento de los contagios se está produciendo, sobre todo, en el ámbito familiar y en las fiestas clandestinas. Esto es lógico, pues la gente se relaja en su tiempo de ocio y su vida privada. Y no podemos olvidar que la movilidad y el contacto propician la propagación de la enfermedad", ha concluido.