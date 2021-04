Tenerife acaba la Semana Santa con dos fallecimientos y 101 nuevos contagios

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha constatado hoy 231 nuevos casos de coronavirus. El total de casos acumulados en Canarias es de 47.723 con 4.625 activos, de los cuales 78 están ingresados en UCI y 310 permanecen hospitalizados.

En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento en Tenerife de dos varones de 71 y 83 años y otro de 72 en Gran Canaria, que tenían patologías previas y empeoramiento de su estado clínico.

En la provincia occidental, Tenerife ha sumado hoy 101 casos con un total de 20.147 casos acumulados y 2.415 casos activos epidemiológicamente.

La Palma no registra casos nuevos y cuenta con 481 acumulados y 22 activos. El Hierro no suma positivos, por lo que sus acumulados son 300 y no tiene casos activos.

Por último, La Gomera tampoco registra nuevos casos, por lo que sus acumulados se mantienen en 225 y tres activos.