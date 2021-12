Regalos de Reyes en el coche: cómo evitar que te roben

En estas semanas previas a las celebraciones de Navidad y Reyes es habitual que se incrementen las denuncias por robos perpetrados en el interior de vehículos.

Las sustracciones se registran tanto en coches aparcados en la vía pública como en aquellos que se encuentran estacionados en centros comerciales.

Para evitar ser víctimas de los amigos de lo ajeno, el delegado del sindicato CSIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Illada, ha subrayado en COPE que es necesario usar el sentido común a la hora de depositar las bolsas con nuestras compras.

"No tenemos que dejar los regalos a la vista en los vehículos bajo ningún concepto. Aunque pensemos que en los centros comerciales están mejor que en la calle porque tienen seguridad privada, este servicio no es infalible y los ladrones se aprovechan de los despistes para hacer de las suyas. Están observando y se fijan en la gente que deja paquetes, por eso, lo ideal es no creer que en el maletero van a estar a salvo", ha aseverado.

También se desaconseja esconder los regalos dentro de los coches cuando aparquemos en el garaje de un edificio comunitario, ya que los cacos saben que en este periodo se suele utilizar el vehículo como un almacén de juguetes, artículos electrónicos o prendas de ropa.