El director médico de Hospiten Sur, Tomás Febles ha defendido que si se hubiesen realizado test de detección del Covid-19 desde un inicio a todo el mundo se podría haber evitado la reclusión social y no llegar a la situación de sufrimiento de la economía ni de muertos que tenemos en la actualidad.

“Se nos ha desbordado, hemos mezclado pacientes infectados con no infectados. No tenemos una radiografía real de lo que está ocurriendo”, ha sentenciado.

Así, ya se han empezado a realizar pruebas de detección del Covid-19 en 33 centros autorizados por Sanidad del Gobierno de Canarias y concretamente en Hospitales San Roque, su director de Desarrollo, Sebastián Sansó, ha confirmado que hay entre un 7-8% de personas que se han realizado la prueba que han superaron el virus de manera asintomática.

PRESCRIPCIÓN MÉDICA

La realización de los test necesita indicación médica de un facultativo de la sanidad pública o privada y una vez se conocen los resultados solo están obligados informar a Sanidad de las pruebas de PCR que resulten positivas, tanto si el paciente es asintomático como si no, para que haya seguimiento a través de Sanidad de los contactos del entorno y de la propia evolución del afectado.

Sebastián Sansó ha defendido que el test informa de una realidad presente, una “foto fija” pero no se puede garantizar el resultado con carácter permanente porque seguimos haciendo nuestra vida diaria y eso puede hacer que nos contagiemos en cualquier momento.

Por este motivo, Sansó ha explicado que se ha generado debate con los establecimientos hoteleros en torno al Covid free donde “tu puedes garantizar en la apertura que tu trabajadores no lo tienen pero al terminar la jornada se mueven fuera del hotel y ya mañana no lo puedes asegurar”.

TRANQUILIDAD DIARIA

Tomás Febles ha descrito que la realización de la prueba sirve para dar tranquilidad, si sale positivo ya sabes que tienes anticuerpos y ya has pasado la epidemia además de no tener que hacer uso de todas las medidas de precaución como el uso permanente de mascarillas, poder hacer una actividad normal en el trabajo o no estar obsesionado con que nos va a dar la enfermedad.

En este sentido, Sebastián Sansó ha apuntado que hay casos en los que los abuelos tienen que cuidar de sus nietos porque no pueden regresar a las aulas y un aspecto fundamental es conocer “si los niños tienen carga viral para estar tranquilios cuando nuestros hijos estén con sus abuelos”.

PRECIOS

Los precios que se barajan en la actualidad en Hospitales San Roque son:

Test rápido: 35 euros

Serología: 58 euros

PCR: 140 euros

Las compañías de seguro privadas no cubren la prueba salvo en los casos de un proceso quirúrgico dado que el Servicio Canario de la Salud decretó que en determinados cirugías con anestesia general se debe proceder a la realización al paciente de la PCR antes de la intervención.