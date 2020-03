“Tendrían que haber cesado a Teresa Cruz desde septiembre”

La destitución de la consejera de Sanidad, conocida a ultima ayer, no ha pillado por sorpresa a algunos de los sindicatos, es el caso de UGT, su líder en la federación de Salud, Francisco Bautista, asegura que “esta decisión se tendría que haber tomado antes, desde septiembre lo habíamos dicho, no se puede llegar a un sitio, decir que no vale nada de lo negociado”.

Cabe recordar que entre las múltiples oportunidades que le dio el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se encuentran las tres veces que tuvo que intervenir para evitar una huelga en la Sanidad canaria relacionado con las OPES.

“LOS ANALISIS A LOS SANITARIOS EMPIEZAN HOY”

Una de las mayores preocupaciones de los sanitarios es la falta de análisis, algo que según Bautista va a cambiar, “los análisis al personal sanitario, que es quien está en primera línea, empezarán hoy y eso es lo más importante, el equipo ha llegado y se ha distribuido rápidamente”.

EL 20% DE LOS INFECTADOS SON SANITARIOS

Los datos de afectados por coronavirus en el ámbito sanitario han hecho saltar todas las alarmas, puesto que en los últimos tres días 55 profesionales de la sanidad han dado positivo, por lo que actualmente hay 150 miembros del personal médico y de enfermería -103 mujeres y 47 hombres- afectados por este agente patógeno.

Con todo esto, el Archipiélago mantiene así una de las tasas de contagio entre sanitarios más elevada de todo el Estado, con un 19,1% del total de las personas afectadas en las Islas. La protección de este colectivo es fundamental en la lucha contra la expansión del Covid-19.