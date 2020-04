“Tendremos que adoptar hábitos nuevos durante un largo periodo de tiempo”

El jefe de Epidemiología y Prevención de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas, analizó en nuestro programa La Mañana de Cope Tenerife la cada vez más cercana fase de desescalada. Además, el epidemiólogo tuvo tiempo para resolver algunas dudas de los oyentes sobre cómo y cuándo empezar a realizar ciertas actividades.

Sobre el adelantamiento de la fase 1 en la Gomera, El Hierro y La Graciosa, García Rojas elogia el trabajo que se ha hecho en estos sitios. “Más que centrarse en un análisis experimental en estos territorios, hay que enfocarse en que es la manifestación de un trabajo bien hecho”, afirma. Recuerda que en La Gomera se dio el primer caso a nivel estatal y se logró resolver de manera adecuada sin una experiencia previa.

Respecto a los test masivos, el doctor cree que son importantes, pero afirma que hay un instrumento más claro para determinar el grado de inmunidad de la población, se refiere a la prueba de seroprevalencia. Asegura que su resultado es más específico que los test masivos. “Lo fundamental es actuar en función de la vigilancia epidemiológica, y controlar los casos con síntomas de tener el virus”, afirma

Con relación a la fase 1 del plan de desescalada, el epidemiólogo cree que el elemento clave sobre el que debe pivotar este proceso es el distanciamiento social. “Hay que ir perfilando la comunicación para evitar confusiones entre la población sobre las medidas recogidas en estos proyectos de desconfinamiento”, asevera. Asimismo, el epidemiólogo subraya que la normalidad será la misma a la previa a la pandemia, sin embargo, habrá que adoptar ciertos hábitos distintos a los que estamos acostumbrados durante un periodo prolongado.

García Rojas pudo responder las dudas de los oyentes de COPE. Respecto a la posibilidad de ir a una segunda residencia, afirma que no se podrá hacer hasta la fase 2. También fue consultado sobre el uso de mascarilla durante la práctica del ejercicio al aire libre, el gobierno aún no ha establecido en qué condiciones debe realizarse dicha actividad. Amós insiste en que hay que centrarse en mantener la distancia de seguridad con otros deportistas. Por último, también fue consultado sobre el acceso al supermercado durante periodos de mayor afluencia, como los sábados. García Rojas opina que no hay que preocuparse porque estos establecimientos ya tienen protocolos para evitar aglomeraciones.