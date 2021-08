La temeraria excursión al Teide que casi termina en tragedia

29 chicos y chicas con diversidad funcional se disponían el pasado jueves a pasar un día diferente en el Parque Nacional de El Teide. Sin embargo, lo que iba a ser una excursión pudo terminar en tragedia. La excursión organizada por la Asociación Activoz -entidad especializada en realizar este tipo de actividad actividades- se inicia por la tarde del jueves cinco de agosto, eso sí, en el marco de una acción mucho más amplia el proyecto Activa60, el cual consistía en recorrer, del 2 al 7 de agosto, 60 kilómetros a pie dentro del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide.

En principio se iba a llevar a cabo de manera diurna, pero por causas que se desconocen los componentes del grupo se perdieron, llegando incluso alguno de ellos a salirse del sendero en la zona de Pico Viejo, hasta que se hizo de noche.

Según las fuentes consultadas por COPE Canarias una de las primeras personas que avisó fue el conductor de la guagua alquilada al efecto, quien al ver que se retrasaban en más de una hora sobre el horario previsto decidió llamar para alerta del posible peligro. En ese momento se inició un duro rescate. Según el Consorcio Insular de Bomberos de Tenerife el rescate se inició a partir de las once de la noche, y duró más de cinco horas.

SIN GUÍA DE MONTAÑA

No es la primera ocasión en la asociación Activoz lleva a cabo este tipo de actividades. De hecho el año pasado recorrieron 113 kilómetros del Camino de Santiago y este año se planteaban ir al MontBlanc, pero la COVID se los impidió. No obstante, a pesar de que en sus redes sociales aluden a llevar a cabo diversos entrenamientos previos, fuentes conocedoras del rescate aluden a que “fue suerte que no terminase peor”.

Así reconocen que la zona en la que fueron localizados no “es fácil perderse si se va con un guía de montaña, algo recomendable cuando se acude en grupos grandes”. Y para este caso señalan “lo ideal hubiera sido dos guías de montaña titulados, uno a la cabeza del grupo y otro al final por si hay problemas, algo que la asociación no hizo”.

Por otro lado, estas mismas fuentes lamentan que no profesionales se “pongan al frente de grupos de personas, y más si tienen algún tipo de problema”. Asimismo, critican que no fuesen correctamente equipados -no portaban linternas suficientes- lo que provocó que el rescate fuese aún más lento.

Otra fuente apunta a que no parece “prudente ni de sentido común subir al Teide en pleno mes de agosto, puesto que no dejar de ser alta montaña”. Todo esto ocurre sin olvidar que la isla se encontraba en el momento de los hechos en nivel cuatro, y las actividades al aire libre estaban limitadas a un máximo de 20 personas.

La Asociación ActivaVoz no ha respondido a las peticiones de información parte de esta redacción.