Surge una nueva boca en el flanco del volcán de La Palma

Una nueva boca se ha abierto en el flanco del volcán de Cumbre Vieja en torno a las 14.45 horas, según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que también ha captado imágenes de un impresionante desbordamiento de lava desde la zona de Tacande.

La aparición de esta nueva boca coincide con la emisión de una enorme cantidad de lava en diferentes puntos del cono, especialmente hacia el oeste, ocupando la colada primigenia, como consecuencia de la modificación y reconfiguración del cono.

Así, en estos momentos hay una serie de canales lávicos que están aportando la mayor parte del flujo hacia las coladas 1 (que formó el delta lávico) y 4 (situada por encima de la Montaña de Todoque).

Este mayor aporte de lava está produciendo daños en casas que habían quedado aisladas en islas y que habían logrado preservarse del fuego, sobre todo en la zona de Alcalá.

En torno a las 17.00 (hora canaria) se ha producido otro pequeño colapso del cono / Around 17.00 (Canarian time) another small collapse of the cone has occurred