“Superé el coronavirus y ahora quiero disfrutar de la vida”

Paulina Yanes, tinerfeña de 64 años, es una de las personas que ha logrado superar el coronavirus en nuestro país tras una dura lucha contra la enfermedad que se prolongó durante 43 largos días.

Esta vecina del popular barrio de San Antonio, en La Orotava, cree que se pudo contagiar en Barcelona, en el aeropuerto de El Prat, al regresar de un viaje del Imserso a Lloret del Mar, a mediados de marzo.

“Vi a un chico con aspecto de cansado que estaba tosiendo mucho y le dije a mi marido que se diera la vuelta porque me dio mala impresión, no sé si sería ahí, pero sospecho que sí”, ha asegurado en COPE.

“Cuando llegué a casa, comencé con un resfriado, pero no pensé en ningún momento que fuera coronavirus. El médico me mandó de todo y no me curaba. Al cabo de dos semanas, ya me tuvieron que ingresar en el HUC”, relata emocionada.

El estado de Paulina fue empeorando hasta el punto de no poder articular palabra, lo que provocó su traslado inmediato a la UCI, donde permaneció sedada y conectada a un respirador artificial.

Después de ser sometida a una traqueotomía, esta valiente orotavense le ganó la batalla al virus, volvió a planta y pudo reencontrarse virtualmente con su familia a través de vídeollamada.

“Al principio, solo abría los ojos, pero me hacían rehabilitación y respondía, fui mejorando y me dieron el alta. Ahora, hago una vida más o menos normal dentro de mis posibilidades. Debo guardar reposo, aunque tengo fuerza, camino y subo escaleras”.

Tras superar una situación que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar, Paulina ha decidido dar un giro a su vida para disfrutar de cada momento. “Veo todo de distinta manera. Siempre he sido muy activa, pero voy a aflojar el botón y quiero dejar de trabajar para estar con mi gente. Después de pasar por esto, doy gracias a Dios, a todo el personal sanitario y a mi familia”, afirma rotunda.