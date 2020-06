Llega el calor a Canarias

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, Jesús Agüera, ha confirmado que las islas vivirán en los próximos días el primer episodio de calor de este verano.

"Se va a registrar una elevación significativa de temperaturas. Hoy es un día de transición, con más de 30 grados en zonas del interior, y ya mañana y pasado el aumento será mayor por la llegada de una masa de aire africano en altura", ha explicado en La Mañana en Tenerife.

Así, ha señalado que el miércoles las máximas oscilarán entre los 32 y los 34 grados en cumbres y medianías orientadas al sur de Tenerife y Gran Canaria. De cara al fin de semana, la situación tiende a normalizarse.

Además, hay que destacar que el calor vendrá acompañado de polvo en suspensión en zonas del interior. "Será calima en altura sin demasiada reducción de visibilidad a nivel de mar porque en la costa seguirá soplando el alisio", ha asegurado.

El responsable de la AEMET también ha subrayado que el tiempo será bastante estable en el archipiélago durante todo el verano, con algunas subidas puntuales de temperaturas, que son habituales en este época del año, pero que en ningún caso serán similares a las que se pueden producir en el territorio peninsular.

"Lo que no es normal es que hayamos tenido un invierno tan seco y que la primavera no haya sido pródiga en lluvias. La verdad es que en los últimos años no tenemos mucho que contar. Ahora, lo que toca es disfrutar del calor, que no será inusual", ha concluido Agüera.