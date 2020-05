STEC pide no endosar al profesorado el problema de la conciliación familiar

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) rechaza la posibilidad de que los niños menores de 6 años puedan regresar a las aulas durante la desescalada para facilitar la conciliación familiar. Considera que "no se puede sobrecargar al profesorado con un problema que afecta a toda la sociedad".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el representante del Secretario Nacional del STEC-IC, Emilio Armas, ha precisado que entiende "perfectamente la situación de los padres", que necesitan dejar a sus hijos pequeños en el colegio al tener que reincorporarse a sus puestos de trabajo, pero ha matizado que "la conciliación afecta a toda la sociedad" y no es una cuestión que deban resolver los profesores, que ya de por sí está sobrecargados con el trabajo a distancia. "Nos están pidiendo que resolvamos un problema que es social, que tiene que hacerse desde todos los ámbitos y no desde los colegios", ha insistido.

Armas ha propuesto para mejorar la conciliación laboral "unos salarios más dignos y horarios más razonables para poder atender atender a la familia, pero los colegios no son lugares para cuidar niños, sino para desarrollar un proyecto pedagógico".

Desde STEC-IC entienden que evitar contactos en el aula entre niños menores de 6 años será muy difícil. "¿Cómo se le dice que no toque a otro niño, que no abrace a un maestro? ¿Cómo hacemos cuando tenga que hacer sus necesidades o se quite la mascarilla?", se ha preguntado Emilio Armas, quien califica de "una auténtica temeridad" la posibilidad de retomar las clases de Educación Infantil, "aunque solo sea con 15 alumnos por aula".

Respecto a la opción de comenzar el próximo curso en todos los niveles de manera presencial, ha asegurado que el sindicato no se opone y cree que habrá "suficiente tiempo de aquí a septiembre" para decidir cuál es la mejor opción.