Solo el 56,2% de los canarios entre 60 y 65 años están inmunizados con pauta completa

El “ruido mediático” en relación a la vacuna de AstraZeneca y el consiguiente miedo a los efectos secundarios de los que tanto se ha hablado en los medios de comunicación, han tenido consecuencias constatables en el campaña de vacunación en nuestro archipiélago. Así se desprende de lo últimos datos que se han conocido, y que indican que solo algo más de la mitad de los canarios de 60 a 65 años, concretamente un 56,2%, ha recibido la doble pauta y por tanto está inmunizada completamente.

En consecuencia, el restante 44%, sabedor de que le correspondía la vacuna de AstraZeneca, se ha mostrado hasta la fecha reacio a vacunarse, algo que preocupa notablemente a los expertos. En este contexto, Luis Ortigosa, miembro del Grupo Técnico de Vacunas en Canarias y asesor interno del Comité de Vacunas de la Asociacion Española de Pediatría, ha manifestado en La Mañana de COPE Tenerife que “nos consta que muchísima gente, que no es negacionista, no ha querido vacunarse en este tramo de edad, por el miedo a los trombos y otros efectos secundarios”.

El prestigioso experto en vacunas insistió en que “es importante que a estas personas se les quite el miedo, porque la única forma que tenemos de acabar con la pandemia es vacunarse. Lo que sí tengo claro, es que hay que dar la oportunidad a las personas de esta edad a vacunarse con los de ARN mensajero, con la de Pfizer o Moderna”.

Ortigosa celebró igualmente que “a pesar de que en países como Estados Unidos, hay un movimiento negacionista importante vinculado a Trump por cuestiones políticas, en España no lo hay. La gente que no se ha vacunado, en España no es porque sea negacionista, es simplemente porque tenía dudas, porque la gente confía en el sistema, y confía en las vacunas”