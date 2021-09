Solidaridad en Tenerife: ¿qué haces cuando tu hijo quiere un yogur y no tienes ni un euro?

El colectivo ciudadano Unidos somos más fuertes se ha convertido en los últimos meses en la tabla de salvación de cientos de familias de Tenerife que no cuentan con recursos suficientes para subsistir.

Este grupo de amigos decidió dar un paso adelante en marzo ante la gravedad de la crisis que ha generado la pandemia. El portavoz de la plataforma de voluntarios, Antonio Marrero, ha explicado en COPE que su objetivo es aliviar la situación de extrema vulnerabilidad que se está viviendo en muchos hogares de la isla.

“Creeemos que las instituciones públicas están tardando más de la cuenta en atender a las personas en dificultades. Estas esperas no son gratas para nadie, pero menos cuando eres padre, pasas hambre y tus hijos te preguntan por la comida que no hay. Nosotros vemos la realidad de lo que está pasando dentro de las casas. Una cosa es decirlo y otra ver que los niños llevan días sin comer. Hace poco, incluso, tuvimos que hacer un caldero de pasta para una familia con menores que no tenía nada”, ha relatado.

En este sentido, Antonio Marrero ha señalado que Unidos somos más fuertes funciona gracias a la labor de sus cinco voluntarios, pero sobre todo por la enorme generosidad de la población tinerfeña.

“Cuando nos sale un caso, analizamos cómo se encuentra esa familia para ir recaudando alimentos y ropa a través de las redes sociales. Mucha gente nos hace compras de productos de primera necesidad y vamos a recogerlas a cualquier municipio. También recibimos donativos en Bizum. Nos envían una cantidad al teléfono 693576469 y nos encargamos de adquirir alimentos y enviar la factura correspondiente.Somos totalmente transparentes y mostramos todo lo que hacemos”, ha precisado el portavoz de este colectivo.

Unidos somos más fuertes no descansa ni los fines de semana, los voluntarios entregaron a última hora de ayer una ayuda de emergencia a una madre con tres hijos a cargo, que tenía la nevera completamente vacía. "Las caras de alegría cuando los pequeños ven un yogur o un paquete de arroz son la mejor recompensa", ha concluido el portavoz de esta organización solidaria.