Solemnidad de la Virgen de Candelaria: “Esta es la fiesta del encuentro con nuestra Madre y con Jesucristo"

La Basílica de Candelaria acogió este dos de febrero, solemnidad de la Presentación del Señor, la Eucaristía en el día de la fiesta litúrgica de la patrona de Canarias.

Por segundo año consecutivo, la celebración estuvo marcada por la situación sanitaria que vivimos a consecuencia del covid-19. Por tal motivo, el templo solo pudo acoger al 33% de su aforo.

El obispo Nivariense comenzó su homilía saludando a los presentes y a todas las personas que pudieron seguir la celebración a través de Mírame TV y COPE Canarias. Posteriormente, también agradeció la presencia de las autoridades publicas. En el templo se encontraban la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, la representación del Cabildo Insular de Tenerife encabezada por su presidente, Pedro Martín, el Subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata, María Candelaria González, Directora General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias, el alcalde de Teror, Sergio Nuez, el Teniente General Jefe del Mando de Canarias, Alejandro Escámez, y otras autoridades militares, así como el Decano del Cuerpo Consular Acreditado, Juan Carlos Díaz Lorenzo y la Corporación Municipal de la Villa.





A la luz de las lecturas propias del día de la Presentación de Jesús en el templo, el obispo destacó en su homilía la idea del “encuentro”. “Esta es la fiesta del encuentro. Dios decide venir al mundo y se va dando a conocer de forma progresiva. Él viene a salvarnos, pero sabemos que la tarea de Jesús en este mundo no fue fácil. Hasta tal punto que, llegado el momento, lo sacrificaron en la cruz”.

Monseñor Álvarez continuó expresando que María es quien nos enseña el camino para llegar a Jesús. “En la mano, María sostiene una candela con la que nos dice ‘este niño que llevo aquí, es la luz del mundo’. Nos lo está mostrando. Por lo tanto, lo más importante es acoger a Cristo en nuestro corazón. Él llama a nuestra puerta del alma para darnos la plenitud de la existencia”.

El obispo continuó haciendo referencia a la simbología de la vela. “Ayer no pudimos hacer la bendición de las candelas y luego acompañar a la Virgen en procesión, como ocurre en Candelaria todos los años. Pero, esa vela que portamos todos es Jesucristo. Una vela hecha de cera, para alumbrar, se consume. Él, para iluminarnos se ha gastado y desgastado hasta el punto de dar la vida por todos. A nosotros nos ocurre lo mismo. No podemos iluminar el mundo si no nos gastamos y nos desgastamos, si no nos sacrificamos y ofrecemos lo que somos y sabemos en favor de los demás”.

Para concluir, monseñor Álvarez invitó a todos a unirse en una oración a María que pueden leer al término de esta noticia.

Finalizada la misa, la imagen de la Virgen salió a la puerta principal de la Basílica para recibir a todos los fieles que asistieron a la plaza para profesar su devoción.

Cabe señalar que, este jueves, 3 de febrero, se celebrará la Festividad Litúrgica de San Blas con la celebración de la eucaristía a las 8.00 horas y a las 18.00 horas.