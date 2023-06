Sindicalistas de Base reconoce que es un “hecho indiscutible” que el absentismo laboral se ha disparado

El secretario general de Sindicalistas de Base, sindicato mayoritario en el sector turístico en nuestra provincia, Manuel Fitas, ha reconocido hoy que hay hoteles en Tenerife que tienen “hasta un 20% del personal de baja” y ha culpado directamente a la política de contratación de recursos humanos de las empresas del sector como principal causa del problema.

En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, Fitas afirmó de forma tajante que “es un hecho indiscutible que los índices de absentismo se han disparado, hasta niveles que suponen una barbaridad”.

Pero matiza, y envía el siguiente mensaje al sector empresarial: “Los empresarios coherentes, no llaman caraduras a los trabajadores, los empresarios coherentes se sientan con los sindicatos coherentes para ver cuáles son las causas de esos niveles de absentismo”.

El represente sindical se formulaba algunas preguntas: “¿Se ha disparado el absentismo? Sí. ¿Hemos analizado las causas o el problema es que el trabajador es un absentista profesional?”

La respuesta a la segunda cuestión, la ofrecía el mismo Fitas: “El problema es que las plantillas no se ajustan a lo necesario, en parte porque no hay trabajadores, y no hay trabajadores por los problemas de vivienda y de movilidad en la isla”. En consecuencia, “se da una tormenta perfecta, porque no hay trabajadores, y cuando algunos causan baja, no se les sustituye, con lo que sus compañeros tienen que soportar una mayor carga de trabajo”. Y esa es la causa del incremento exponencial de las bajas laborales y del absentismo laboral.

Según explica el secretario general de Sindicalistas de Base, esta situación se aprecia especialmente “en el sector de las camareras de piso”, en el que “las bajas de trabajadoras no se cubren y las que se quedan trabajando lo sufren trabajando más, lo que provoca nuevas bajas, que en algunos casos llegan a ser de hasta un 30% del personal”.