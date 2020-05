“Sin el Estado de Alarma todas las medidas vigentes no se podrán mantener”

La votación del miércoles en la que se decidirá si se aprueba o no una nueva prórroga del Estado de Alarma puede tener consecuencias políticas sino también jurídicas. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL), Gerardo Pérez, asegura que si no se consiguiera la prórroga decaerían las medidas adoptadas hasta ahora. En el mismo sentido apunta que no tendría sentido el plan de desescalada que ha preparado el Ejecutivo–dividido en 4 fases-, sin que continúe el Estado de Alarma.

Esta es una opinión sostenida por otros constitucionalistas, en el sentido que el fundamento para la limitación de Derechos Fundamentales, como la libertad de movimientos o el derecho de reunión. Asimismo, esto supondría el fin del mano único del Gobierno, que desde el pasado 14 de marzo dirige y coordina la acción de la Administración Pública en el conjunto del Estado.

OTRAS MEDIDAS

La terminación del Estado de Alarma conlleva asimismo la desvinculación de las medidas de carácter económico como los ERTE por Fuerza Mayor. Esta es una de las mayores preocupaciones de trabajadores y empresarios. Sin embargo, ayer la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió con el Gobierno de Canarias a mantenerlas tras el fin del Estado de Alarma.

El mantenimiento de estas ayudas ha sido una de las medidas que el líder de los populares, Pablo Casado, ha pedido a Sánchez para que prestarle su apoyo. Sin embargo, Pérez cree que no es posible su mantenimiento fuera del Estado de Alarma, aunque sí estaría en la mano del Ejecutivo buscar otras fórmulas.

Por otro lado, recuerda que Pedro Sánchez no requiere de mayoría absoluta para conseguir la prórroga sino que bastaría con obtener más síes que noes en una cámara formada por 350 diputados.