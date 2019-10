Sigue la pesadilla de las trabajadoras de limpieza de Ralons

Los casi 400 trabajadores de limpieza de los centros de Salud y centros de Atención Especializada de Tenerife, contratados por Ralons, reanudarán el próximo miércoles la huelga indefinida tras llevar siete meses sin cobrar. Los empleados de la empresa de Miguel Ángel Ramírez —en su mayoría, mujeres— no aguantan más la situación.

Trabajadores como Santiago o Belén piden una solución inmediata. "Como decía Groucho Marx: 'el dinero no me hace feliz, me hace falta'", aseguraba Santiago este lunes en La Mañana en Canarias, cuya situación personal se más agravada ya que su mujer también es empleada de Ralons y sufre los mismos impagos. Belén, por su parte, está convencida de la responsabilidad compartida del Gobierno de Canarias "porque, si los retrasos los sufriesen ellos, ya habrían cobrado".

La directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, Ana María Pérez, comprende la situación desesperada de los trabajadores pero explica que están a la espera de conocer el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. El Gobierno se ha dirigido al organismo autonómico tras el recurso presentado fuera de plazo por Ralons respecto a la rescisión del contrato.

Audio Esta imagen puede volver a repetirse en los centros de Salud por la huelga de los trabajadores de limpieza.

Pérez no entiende este recurso porque, a pesar de que el Servicio Canario de la Salud ha estado abonando en tiempo y forma el dinero a Ralons, la empresa no ha pagado a los trabajadores. "Dudo mucho que en esta situación lo haga", aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias. Reconoce, por ello, que la Administración acabará abonando los sueldos a los empleados, por lo que al final se estará pagando dos veces la cantidad presupuestada para la limpieza de los centros.

Aunque no ha precisado la cantidad, Ana María Pérez señala que la licitación se trata de una cantidad "importante", pues están adjudicados dos lotes: los centros de Salud de Tenerife y los centros de Atención Especializada dependientes del Hospital Universitario de Canarias.

RALONS NO PODRÁ PRESENTARSE OTRA VEZ

De lo que no hay riesgo es de que Ralons vuelva a resultar ganadora de la adjudicación del servicio de limpieza. No podrán hacerlo al estar el actual contrato en proceso de rescisión, según la directora general de Recursos Económicos. Además, el Servicio Canario de la Salud hará el procedimiento negociado sin publicidad por vía de urgencia para elegir a la nueva empresa que se hará carg del servicio.