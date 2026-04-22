Sigue creciendo el número de trabajadores pobres en Canarias: tener un empleo fijo y no tener para la cesta de la compra 

Hace no tanto, tener un trabajo era sinónimo de estabilidad. Sostener un hogar y hacer frente a los gastos habituales era una aspiración alcanzable con esfuerzo. Sin embargo, esa premisa se ha roto en Canarias, donde la relación entre empleo y calidad de vida se ha debilitado hasta un punto alarmante. La figura del 'trabajador pobre', aquel que a pesar de tener una nómina fija cada mes no puede llevar una vida digna, no solo se ha consolidado, sino que se incrementa. Así lo advierte el sindicato SITCA (Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias), que pone el foco en una realidad cada vez más extendida en el archipiélago.

Según el secretario general de SITCA en las islas, Antonio Rodríguez, la situación ha empeorado notablemente. Aunque los contratos temporales han disminuido en favor de los indefinidos, "el trabajador pobre se ha empobrecido más", afirma. En Canarias, se ha establecido un perfil de empleado que, con un contrato fijo, "no solamente ese salario que cobra no le da para vivir con una estabilidad, sino que ni siquiera le da para comer", lamenta Rodríguez.

Sectores en el punto de mira

La precariedad se manifiesta con especial crudeza en sectores clave de la economía canaria. Rodríguez expone el caso de los trabajadores de 'handling' en los aeropuertos, un colectivo de más de 1.000 personas. Aunque el 85% tiene contrato fijo, la realidad es que "solamente el 4% son trabajadores a 40 horas". El resto sobrevive con jornadas parciales de 10, 15 o 20 horas, lo que se traduce en sueldos de apenas 700 euros al mes. La pregunta que lanza el sindicalista es inevitable: "¿Cómo puede vivir una persona con 700 euros al mes?".

Esta situación no es exclusiva de un solo sector. Según los datos aportados, "más de 150.000 trabajadores en Canarias" están todavía vinculados al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que sus convenios colectivos han quedado desfasados. Esto afecta a una amplia gama de profesiones: oficinas y despachos, comercio, construcción, agricultura, empaquetado, panaderías, pastelerías, peluquerías y empleadas de hogar. Un ejemplo paradigmático es el del sector del comercio, donde el 90% de los trabajadores percibe el SMI, una cifra que evidencia la extensión del problema de los bajos salarios.

Hay trabajadores que o comen, o pagan el alquiler, porque con 1000 euros no se puede pagar las dos cosas" Antonio Rodríguez Secretario general de SITCA

La cesta de la compra y la vivienda, un lujo

El primer y más directo impacto de esta precariedad se siente en el supermercado. La cesta de la compra en Canarias se ha encarecido casi un 28% en los últimos cinco años. "Antes, un trabajador iba al supermercado y con 300 euros, poco más o menos, llenaba un carro de compras de los productos básicos. Hoy eso prácticamente no le da para nada", explica Rodríguez. Esta escalada de precios, sumada a la crisis de la vivienda, aboca a miles de familias a una elección dramática. "O comen o pagan el alquiler, porque con 1000 euros no se puede pagar las dos cosas", sentencia el secretario general de SITCA. Muchos de los que piden ayudas sociales lo hacen porque su sueldo no les permite afrontar el coste de un alquiler.

La raíz del problema de la vivienda, según el sindicato, es profunda y estructural. Rodríguez denuncia que "desde el año 2007 hasta hace dos años, no se ha invertido ni un céntimo en Canarias en vivienda pública", unas consecuencias que "las está pagando toda la clase trabajadora hoy en día", que no puede acceder al mercado libre. La solución, insiste, pasa por una mayor inversión pública, poner tope a la especulación de los alquileres y la creación de una figura reguladora que vigile a los grandes tenedores de vivienda que "están cobrando auténticas locuras" por los arrendamientos.

Donde antes trabajaban 100 personas en un hotel, ahora lo hacen con 80, y eso se llama sobrecarga de trabajo" Antonio Rodríguez Secretario general de SITCA

Más precariedad y problemas de salud mental

Lo cierto es que desde el sector turístico, los empresarios argumentan a menudo que el problema no son los sueldos, sino el desorbitado precio de la vivienda. Sin embargo, desde SITCA se añade otra variable a la ecuación: la sobrecarga de trabajo. "Después de pandemia han cogido un formato donde ellos vieron que donde antes había 100 personas en un hotel, ahora lo hacen con 80", denuncia Rodríguez. Además, ha aparecido una figura que antes no existía en la hostelería canaria: la jornada partida, que obliga a los trabajadores a pasar horas muertas entre turnos, con el consiguiente gasto en transporte y la imposibilidad de conciliación.

EFE/Luis Tejido Trabajadores de la construcción, en una imagen de archivo.

La contradicción también se hace patente en el sector del comercio según denuncia el representante sindical. Las grandes superficies alimentarias "están ganando dinero lo que no está en los escritos", pero mantienen a sus plantillas en la "precariedad económica absoluta" con el SMI. Incluso "en la única cadena nacional que paga por encima del salario mínimo, se ha producido una reducción de personal de entre un 10% y un 15% desde 2019, lo que inevitablemente deriva en más carga de trabajo para los empleados que quedan.

Este cóctel de malos salarios, precariedad, sobrecarga laboral, imposibilidad de conciliación y falta de expectativas está teniendo consecuencias devastadoras para la salud de los trabajadores. Según datos de las mutuas, los problemas de salud mental en la clase trabajadora canaria han aumentado más de un 30% desde 2020. La incertidumbre de no poder ser desahuciado, la incapacidad para acceder a una vivienda o, simplemente, la imposibilidad de "generar un proyecto de vida", están pasando una factura psicológica cada vez más alta en el archipiélago.