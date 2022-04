Senderismo seguro en Tenerife: cómo evitar los accidentes en las rutas de fin de semana

El senderismo se ha convertido en una de las principales opciones de ocio para los tinerfeños que desean disfrutar de su tiempo libre en la naturaleza. Esta actividad cada día tiene más adeptos en la isla, pero no siempre se practica en condiciones de seguridad.

El guía de montaña profesional, José Carlos Herrero, ha reiterado en COPE que es fundamental planificar las rutas que vayamos a realizar para evitar riesgos innecesarios.

“No podemos llegar allí y pensar que son dos kilómetros y son 18, no podemos llegar allí y pensar que es un sendero fácil y es uno complicado, no llegar allí, no haber visto la previsión meteorológica, que nos pille un día terrible de calor y no llevar ni gorra ni crema solar. Además, la planificación incluye no sobreestimar las capacidades físicas”, ha explicado.

José Carlos Herrero también ha hecho hincapié en la importancia de contar con una equipación adecuada a la hora de adentrarnos en los espacios naturales.

“Debemos tener agua, comida, un pequeño botiquín y, sobre todo, sentido común para saber lo que hay que hacer en cada momento y minimizar las situaciones de peligro que se puedan presentar”, ha concluido.