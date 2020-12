El sector turístico reclama un plan de rescate “de verdad”

La patronal ASHOTEL no quiere oír hablar de plan de rescate. Su presidente, Jorge Marichal, pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, e indicaba que no cree que se trate de un rescate, sino más bien de apoyo al sector, puesto que no cuenta con medidas “nuevas” como se podía esperar, sino la prolongación de muchas de las que había. Así ponía como ejemplo la renovación de los ERTE en cuanto es una de las cuestiones que se sabe que será necesaria su prolongación, por lo que no entiende como se ha hecho antes.

El Consejo de Ministros aprobó un plan de rescate por importe de 4.220 millones de euros para acompañar a la hostelería, comercio y turismo en su recuperación tras haber sido de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19.

El Gobierno ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.

“HAY MUNICIPIOS QUE NO SABEN NI QUÉ HACER CON EL DINERO”

Por otro lado, pone como ejemplo la “voracidad” fiscal e impositiva de la Adminsitración, puesto que muchos empresarios tienen sus negocios cerrados desde el mes de marzo, con todo su personal en paro, pero deben seguir pagando parte de las cotizaciones a la Seguridad Social. A esto debe sumarle la aparición de esta nueva cepa y el decreto por el que se cierra los vuelos con el Reino Unido, lo que viene a dar una mala noticia al sector.

Desde la patronal continúan insistiendo en la necesidad de que el Gobierno de Canarias aborde la rebaja del IGIC, puesto que una vez que reabra el sector turístico, la competencia “será feroz”, por lo que el conseguir atraer a los pocos clientes, no solo va a poder ser a través de la calidad de las empresas, sino también de un rebaja de impuestos, y solicita pasar el IGIC turístico del 7 al 5%.

Además, señala que existen municipios turísticos que en época de vacas gordas, hay consistorios que se han “forrado” con la actividad turística, y que ahora no han rebajado el IBI -que en algunos casos supera los 200.000 euros anuales- o la tasa sobre la recogida de basuras.

Apunta que muchas administraciones van a contar hasta enero de 2021, con un importante superávit, por lo que si les sería de posible una rebaja o al menos suspension de determinadas tasas.