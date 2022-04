Satisfacción en el sector de la restauración por la retirada definitiva de las mascarillas en interiores

El sector la restauración ha recibido con satisfacción en líneas generales la entrada en vigor este miércoles del Real Decreto 286/2022 de 19 de abril, en el que se elimina la obligatoriedad de llevar mascarillas en espacios interiores. Desde la Asociación de Empresarios de Ocio y Restauración (AERO) su presidente Ramón Fariña, ha reconocido hoy en La Mañana de COPE Tenerife que “es un paso más en la normalización de la situación que hemos tenido hasta ahora”, aunque matizando que la decisión final, “dependerá de los servicios de prevención de riesgos de cada uno de los locales y en base a eso, se tomará una decisión u otra”, aunque la realidad es, “que ahora mismo se puede ir sin mascarilla perfectamente y no hay ningún problema para ello”.

Tras un rápido sondeo entre algunos empresarios asociados, el presidente de AERO afirma que existe cierta división de opiniones, “porque hay empresarios que nos han manifestado que prefieren seguirla llevando por dar más sensación de seguridad y otros que prefieren quitarla también por dar una sensación de normalidad”. En cualquier caso, Fariña mantiene “que tenemos que fiarnos de lo que nos dicen las autoridades y si han decidido que este es el momento, es porque este es el momento ideal, y no va a haber ni más ni menos problemas porque haya más o menos mascarillas”.

En cualquier caso, quiso dejar claro que “lo que si instamos a las personas que sean vulnerables, es a que lleven su mascarilla fpp2, porque son personas que tienen que asumir que tienen un mayor riesgo”.

Hay que recordar que Fariña es además el franquiciado de McDonald´s en Tenerife, y en referencia a la situación particular de su empresa, ha añadido que “en nuestro caso hemos dejado a los empleados que decidan, no le vamos a impedir a nadie que lleve mascarilla pero tampoco vamos a exigirla, ya que nuestro servicio de prevención de riesgos nos dice que no es necesario”.