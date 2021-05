Satisfacción en el Hospital La Candelaria por estar entre los 100 mejores de España

Noticia positiva para la sanidad en Canarias y que hemos conocido en las últimas horas: El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria junto al Dr. Negrín y el Hospital Universitario de Canarias, adscritos al Servicio Canario de la Salud, se sitúan entre los 100 mejores centros hospitalarios de España según el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS).

En concreto, y en lo que se refiere a los dos centros sanitarios tinerfeños, el Hospital Universitario La Candelaria ocupa el puesto 39 en esta lista nacional con 3685 puntos, mientras que el Hospital Universitario de Canarias se sitúa en el puesto 90, con 3023 puntos.

Una noticia que ha sido acogida hoy con satisfacción por la gerente del Hospital La Candelaria, Natacha Sujanani, en La Mañana de COPE Tenerife. La gerente destacó que “estar entre los 40 mejores hospitales de España, es para estar orgullosos, viendo la calidad técnica de profesionales y medios que tenemos y es un gran impulso para seguir trabajando en la linea de la excelencia para que la población canaria este lo mejor atendida siempre”.

La gerente valoró que “hay que tener en cuenta que se hace en base a entrevistas estructuradas a gestores de toda la sanidad española, asociaciones de pacientes, profesionales específicos, y diversas consultoras, que miden el nivel de complejidad de la cartera de servicios y de actuaciones que lleva a cabo cada hospital”.

Sujanani quiso insistir en que el Monitor de Reputación Sanitaria, “es una evaluación independiente, amplia y rigurosa, y que por tanto no está pagada por nadie, no hay dinero de por medio” y sobre todo “que recoge las opiniones de todos los ámbitos, especialmente de las asociaciones de pacientes que nos ha colocado ahí. Yo me quedo con la percepción de los usuarios sobre todo”.

Hay que recordar que tal y como recoge el Gobierno de Canarias en una nota, el Monitor de Reputación Sanitaria estudia y valora más de 180 indicadores objetivos de 2.280 servicios clínicos.