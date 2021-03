Santiago Pérez suma otro “peso pesado” dentro del PSOE para ser senador por Tenerife

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha mostrado su apoyo de manera clara para que Santiago Pérez, sea el nuevo senador por Tenerife, tras la renuncia a principios del mes de febrero de Pedro Ramos. En los micrófonos de COPE Canarias, Fraga ha defendido la idoneidad de Pérez para la Cámara Alta, debido, dice a su perfil que serviría para la defender y plantear los problemas de Canarias, como está siendo la situación migratoria.

Asimismo, ha planteado que se trata de conseguir un equilibrio dentro del propio partido socialista, entendiendo que si Ramos era de la isla de Tenerife, su sustituto también debería serlo. Por otro lado, se ha referido al hecho de que Blas Acosta, quien hasta la semana pasada era presidente del Cabildo de Fuerteventura, haya presentado su candidatura para ser senador, algo que Fraga cree que se debe decidir en el seno del PSOE, pero no termina de ver con buenos ojos. Es por ello que en su opinión se debería de modificar la ley, para que gobierne únicamente la lista más votada, puesto que es lo más “democrático”.

“TERESA CRUZ NO ES CANDIDATA”

En principio la pugna por ocupar el puesto de senador –y conseguir el aforamiento- un privilegio procesal que aún continúa vigente para ambas cámaras, será de momento entre dos hombres, Pérez y Acosta, puesto que aunque se ha comentado una tercera vía, la de Teresa Cruz Oval, cesada por Ángel Víctor Torres como consejera de Sanidad al inicio de la pandemia, dice Fraga que no consta “una candidatura oficial”. Reconoce que se ha hablado, comentado esta posibilidad, pero que en cualquier caso, no vendría a solucionar la problemática, puesto que no es tanto quien ocupe el cargo, si no de que isla provenga.

En el caso de Acosta, se enfrenta a dos procesos judiciales en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal del Ayuntamiento de Pájara.

En cambio, si bien es cierto que no cuenta – de momento- con la calificación de investigado, el pasado 6 de noviembre, tras la declaración de Javier Abreu, ex teniente alcalde de La Laguna, la fiscal jefe, María Farnés, solicitó a la jueza que llamase a declarar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, como investigado por presuntos delitos contra la Administración de Justicia, algo que todavía no se ha producido.