Santa Cruz de Tenerife decidirá la semana que viene qué hace con el Carnaval de 2022

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tomará este fin de semana para estudiar cómo y cuándo se puede celebrar el Carnaval de 2022, con la confianza en que la sexta ola de la pandemia comience a remitir en breve.

El lunes, el alcalde se reunirá con los grupos participantes y ese día o, probablemente, el martes se comunicará cuál es la decisión final. Sobre la mesa está la idea adoptada por Las Palmas de Gran Canaria de retrasar los actos dos semanas o, incluso, posponerlo para el mes de junio.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, José Manuel Bermúdez no ha querido adelantarse a los acontecimientos, aunque ha reconocido que pasar la fiesta a verano "es una de las opciones que estamos barajando".

Lo que sí ha dejado claro el alcalde es que "el Carnaval en la calle ahora mismo no es planteable". "No es posible hacerlo con restricciones, no sería Carnaval, sino otra cosa que limitaría su disfrute a unos pocos; para volver a tenerlo es necesario que se declare el final de la pandemia, que tengamos una situación de normalidad", ha insistido, añadiendo que desde octubre pidieron una reunión con el Gobierno de Canarias en la que también estuviera pendiente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Por tanto, lo que el Ayuntamiento está estudiando es si se pueden realizar los concursos de los grupos y las galas con seguridad, pero también plantea la problemática de los ensayos en locales de pequeñas dimensiones. "Tenemos locales pequeños que imposibilitan cumplir las medidas que tenemos ahora mismo en nivel 4, no es posible", ha señalado.

Bermúdez no ha querido dejar pasar la oportunidad de criticar al Gobierno de Canarias por la gestión de la pandemia. "Somos un ejemplo de adaptación a las contradicciones que nos ha hecho sufrir la tabla de medidas de los diferentes niveles. Hemos realizado las actividades cuando hemos podidos, y que quede claro que, ante la opción de no hacer nada o hacerlo observando estrictamente las restricciones que nos mandan, nosotros vamos a hacerlo, porque si no está ciudad se viene ha bajado", ha subrayado el alcalde.