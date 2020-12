Santa Cruz pide más refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha pedido más refuerzos de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para velar por el cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria por la pandemia.

En una entrevista concedida este miércoles a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Bermúdez ha explicado que en la reunión del martes entre la Consejería de Sanidad, el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de la isla, varios alcaldes pidieron ayuda porque carecen de suficientes efectivos de la Policía Local. "Hay ayuntamientos que no tienen agentes por la noche, y a mí me gustaría saber si desde la Delegación del Gobierno en Canarias se está reforzando la vigilancia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", se ha preguntado el alcalde capitalino, que ha añadido que algunos municipios "entienden que deberían reforzarse esos medios, pero hay administraciones donde no se está notando".

Respecto al cumplimiento de las medidas en Santa Cruz, el alcalde ha dicho que "una mayoría importante de los vecinos respetan las medidas". "Tengo que defender a la mayor parte de ellos y poner en valor el cumplimiento porque esa es la realidad", aunque ha reconocido que "hay una pequeña parte de irresponsables que son sancionados si se les ven, fundamentalmente en las calles, pero no podemos entrar en los domicilios particulares y la Policía Local tampoco puede estar permanentemente vigilando los locales cerrados". Además, ha tildado de "descorazonador" que "a estas alturas encontramos gente que no se pone la mascarilla".

Bermúdez también ha puesto en duda que haya rastreadores suficientes para seguir los contagios de coronavirus en la isla: "Según el Gobierno de Canarias, tenemos rastreadores suficientes y se han incrementado, pero los expertos dicen que necesitamos más".

Sobre si hace falta nuevas medidas restrictivas para Tenerife o en concreto para Santa Cruz, ha dicho que es "partidario de tomar todas las que sean necesarias para evitar los contagios, pero también hay que poner sobre la mesa medidas económicas que compensen la caída de ingresos de las empresas en una época tan complicada como la de Navidad".