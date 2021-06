Santa Cruz oferta 440 plazas gratuitas en talleres de verano para menores de 3 a 12 años

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de los distritos Salud-La Salle, Suroeste y Ofra-Costa Sur, anuncia la apertura de la inscripción de las 440 plazas gratuitas en los talleres de verano para niñas y niños de 3 a 12 años que se realizarán durante el mes de julio, desde el día 1 al día 30, con la finalidad de conciliar la vida familiar y laboral en las vacaciones escolares y promover la educación en valores y potenciar el compañerismo y la convivencia en un ambiente de diversión, así como la adquisición de hábitos de vida saludables.

La oficina del distrito Salud-La Salle oferta 140 plazas gratuitas para dos talleres de verano, para estas edades, que se desarrollarán en los CEIPs Gesta 25 de julio, en La Salud, y Los Dragos, en el barrio de Los Gladiolos.

Los padres interesados tendrán de plazo entre el 7 y el 11 de junio para solicitar cita previa para su posterior inscripción, en las oficinas del distrito, en el parque de La Granja, en la semana del 14 al 18 de junio. “La cita previa deberá realizarse llamando al 922 606 920, en horario de 08:30 a 13:30. Las plazas son limitadas, con lo que la inscripción se realizará por riguroso orden de llegada de solicitudes, con preferencia para menores que se encuentran en situación de exclusión social y residentes en el distrito Salud-La Salle, además de reserva de plazas para menores con diversidad funcional”, matiza el concejal del distrito, Carlos Tarife.

El concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, pone de manifiesto que “el número de plazas será de 60 en cada uno de los tres Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santa María del Mar Alisios, Tíncer y El Tablero, lo que hacen un total de 180”, añadiendo que “la selección se realizará por orden de presentación de las solicitudes, teniendo preferencia los residentes en el distrito Suroeste y las personas con discapacidad, además de reservar un 10% de las plazas para menores de familias en situación de vulnerabilidad”.

Rivero informó, además, de que las inscripciones se realizarán en la oficina del distrito, calle Avegato 1A (El Sobradillo), de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 horas, del 14 al 18 de junio, previa cita para esos días llamando al 922 606 590, del 7 y 11 de junio, en este mismo horario.

Para los campamentos que se desarrollarán en Ofra-Costa Sur, la concejala del distrito, Gladis de León, anuncia que “la oferta es de 120 plazas gratuitas en los CEIPs García Escámez y Las Retamas, en las mismas fechas del mes de julio, desde el día 1 al 30 de dicho mes”.

“Los padres y las madres interesados –anuncia De León- tendrán de plazo entre el 7 y el 11 de junio para solicitar cita previa para su posterior inscripción, en las oficinas del distrito, en la calle Elías Bacallado, nº 2, en la siguiente semana, del 14 al 18 de junio” y añade la concejala que “la cita previa deberá realizarse llamando a los teléfonos 922 605 802 ó 922 605 806, en horario de 08:30 a 13:00”, recordando, además, que “tendrán preferencia los menores que se encuentran en situación de exclusión social y residentes en el distrito Ofra-Costa-Sur, además de reservar plazas para menores con algún tipo de discapacidad”.

En la convocatoria, se detalla que sólo se admitirán menores empadronados en el municipio y añade que no se admitirán las solicitudes de aquellos que no vayan a asistir el mes completo, salvo las ausencias justificadas y custodias compartidas. Por su parte, se anuncia que las solicitudes aceptadas se publicarán en un listado que se podrá consultar en las oficinas de los distritos y en la página web del Ayuntamiento www.santacruzdetenerife.es, donde también se podrá descargar el impreso de inscripción. Las solicitudes aceptadas y que no entren en el cupo quedarán en lista de reserva por si hubiese alguna baja.

Se recuerda que las actividades se desarrollarán del 1 al 30 de julio, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:00 horas, disponiendo de horario de permanencia de 07:00 a 08:30 horas y de 14:00 a 14:30 horas, adelantando, además, que no existe servicio de transporte.

Para finalizar, se recuerda que los menores deberán de venir desayunados de sus domicilios y que el taller proporcionara un tentempié a media mañana, que en ningún caso sustituye al desayuno. Y finaliza advirtiendo que no habrá servicio de comedor.