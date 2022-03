Sanidad ve probable celebrar bailes de carnaval en junio

La posibilidad de celebrar el carnaval en la calle con práctica normalidad durante el verano es cada vez más real. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lo da por hecho y este miércoles también lo ha corroborado el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, José Juan Alemán ha señalado que "la probabilidad de que tengamos la penetración de una nueva variante es muy baja" y ha subrayado que es perfectamente factible que haya bailes de carnaval con mascarilla si hay aglomeraciones o, "probablemente, sin mascarilla": "Sí, lo veo". No obstante, no lo ha asegurado con total certeza: "Quizás me estoy columpiando", ha reconocido.

Donde sí ha discrepado el director general de Salud Pública es en las celebraciones de carnaval que se han vivido estos días en la Península, prácticamente sin ninguna restricción: "Es evidente que no hemos terminado la sexta ola y, por eso, me da tristeza este tipo de actos masivos en los que no se preservan las medidas. El virus sigue circulando en niveles altos y contagiando, así que no es el momento aún".

Ha reconocido que "ha habido una mala coordinación entre todas las comunidades autónomas, se ha roto totalmente la organización" a partir de la sexta ola del covid: "Nos ha puesto en una situación bastante complicada, es totalmente paradójico y difícil comprensión".

En este sentido, Alemán ha apostado por una desescalada prudente, "dejando un tiempo prudencial" entre la retirada de unas medidas y otras, aunque ha adelantado que el semáforo de niveles de alerta en Canarias "va a desaparecer". La vigilancia de la pandemia se hará, a partir de ahora, a través de una red centinela, "como se hace con otras enfermedades infecciosas agudas", que "nos alertará cuando haya una alta incidencia o de la penetración de otra variante".

En consonancia con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la eliminación de la mascarilla en espacios interiores se abordará en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de la próxima semana y que la decisión se tomará bastante antes del verano.