No, Sanidad no está vacunando hoy a los mayores de 20 años en el Santiago Martín

Ante la información difundidas en redes y a través de la platarformas de mensajería instanea, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha desmentido que se esté vacunando hoy a mayores de 20 años sin cita en el pabellón Santiago Martín.

Así, las personas residentes en Tenerife con edades comprendidas entre los 40 y los 59 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la covid-19 podrán acudir de 09.00 a 21.00 horas de este domingo a los puntos de inoculación para recibir la vacuna de Janssen.

En esta línea, han explicado que esta franja de edad es las de personas que están ingresando en las UCI y en las plantas de los hospitales.

Sanidad ha destinado 8.400 dosis para este punto de administración del fármaco y con esta iniciativa se busca incrementar la inoculación de dosis al colectivo de personas nacidas entre 1962 y 1981 y poder seguir avanzando con el resto de grupos etarios establecidos en el calendario de la Estrategia de vacunación.

La Consejería ha informado que, además, este fin de semana este punto de vacunación seguirá administrando vacunas a la población que haya sido citada para ese mismo día, según las agendas previstas para este puntos de inoculación.

Por último, han insitido en que no hay llamamiento para los mayores de 20 y si hoy se ha dado algún caso de vacunación "ha sido una excepción igual que entre semana cuando alguien se acerca y hay huecos y/o vacunas", han apuntado fuentes de la Consejería.

??No estamos vacunando sin cita en el @pabellonsmartin (Tenerife) a personas de 20 años.



La vacunación sin cita es solo para personas de 40 a 59 años que no estén vacunadas??



No hagas caso de informaciones de fuentes no oficiales#StopBulospic.twitter.com/ypEcnN6rok