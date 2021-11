Sanidad dice que la polémica por las cabalgatas de Reyes solo crea "debates estériles"

El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha desmentido que el Gobierno de Canarias prohíba actos de Navidad como las cabalgatas de los Reyes Magos por la pandemia, como criticó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Domínguez ha lamentado que se estén produciendo "debates estériles y artificiales, porque no se ha tomado ninguna decisión sobre este asunto". Ha explicado que "hubo una reunión entre técnicos donde se mantuvieron diferentes posturas" y ha subrayado que "se va a facilitar, como se ha hecho durante toda la pandemia, la realización de actos cumpliendo todas las normas".

Polémica por las cabalgatas de Reyes: "Sería inadmisible que Santa Cruz tuviera y La Orotava no" El vicepresidente de la FECAM pide a Sanidad que no haya agravios a la hora de autorizar actos de Navidad en la calle Tenerife 05 nov 2021 - 10:30

Sin hacer referencia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha asegurado que estos debates "lo único que hacen es no ayudar, alterar y generar protagonismos e historias que no tienen que estar en nuestra preocupación".

Para el director del SCS, "la cuestión no es no hacerlo, sino ver cómo hacerlo viable", ha dicho en relación a actos como la llegada de los Reyes Magos al estadio Heliodoro Rodríguez López y la contradicción que habría entre permitir llenar el recinto para un partido de fútbol y no para esto. "Nosotros no negamos eso, pero requiere de una serie de medidas que habría que tomar. Muchas de las normas vienen a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que sí ha establecido los criterios para los eventos deportivos pero todavía no se ha reunido para ver qué medidas tomar en Navidad. Todo está marcado por la situación epidemiológica, que hará que las cosas sean más o menos factibles", ha explicado.

Incremento de contagios

Conrado Domínguez no ha ocultado que el aumento de casos de covid-19 que está produciendo en Canarias en la última semana "nos ocupa y preocupa, y se están tomando algunas medidas en las diferentes gerencias", pero ha confiado en que no se produzca una sexta ola.