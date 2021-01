Sanidad no descarta usar el Recinto Ferial para vacunar a la población

El director de Enfermería de Atención Primaria para Tenerife Ramón Pinto, ha confirmado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que Sanidad no descarta utilizar las instalaciones del Recinto Ferial para seguir con la vacunación contra el coronavirus. “Como responsable de atención primaria en la isla y por tanto de las vacunas” apuntó Pinto, “tengo esa posibilidad abierta, porque tenemos capacidad para montar el operativo de vacunación tanto en centros de salud como en grandes centros, de hecho, cuando hicimos el cribado en la isla de Tenerife utilizamos el Recinto Ferial y las instalaciones de la Dársena”.

Pinto aclaró que por el momento no se sigue “un criterio de masa, sino un criterio de gravedad”, por eso se esta vacunando primero a personas de edad avanzada y con patologías. En cualquier caso “iremos adaptándonos cuando vayamos a un nivel de población grande, porque hay colaboración máxima entre instituciones”.

El director de Enfermería de Atención Primaria quiso aclarar que las comparaciones con otros países que no son de nuestro entorno como Israel, no son válidas, ya que “social y sanitariamente funcionamos con las directrices de la UE en el marco de una política común: nuestro sistema es más reglado y mas organizado”, saliendo al paso de algunas opiniones favorables a seguir el modelo israelí.

En ese sentido añadió que “Israel está vacunando en estadios de fútbol o sin bajarse de los coches y es el país que más ha vacunado. Pero hay un componente político, porque este país esta pagando la vacuna al 200% de su valor real y eso ya lo vivimos en su momento con los EPIS. En coches no se puede vacunar, porque después de inocular la vacuna hay que esperar de 15 a 20 minutos para comprobar que no haya efectos secundarios, esto no es como hacer un prueba PCR”